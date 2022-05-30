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貝拉哈蒂德「空氣瀏海」復古風席捲坎城 不火辣也搶鏡
第75屆坎城影展甫落幕，向來的時尚話題女王、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）今年驚喜地拋棄火辣性感、以優雅復古為主。她今年兩次紅毯亮相，都穿著了優雅合身的骨董禮服，搭配蕭邦（Chopard）高級珠寶紅地毯系列耳環，一對巨大如水滴的梨形鑽石垂墜耳畔。受到全球時尚媒體熱烈好評。今年為展現造型的復古氣質，她更首次以「空氣瀏海」的髮型亮相坎城，有別以往將頭髮完全梳起的造型，更添成熟的女人味。
日前她出席蕭邦在Hôtel Martinez舉辦的Chopard Loves Cinema晚宴，慶祝蕭邦與坎城影展正式合作 第25週年。更是完全捨棄她著名的性感，以黑白雙色的骨董香奈兒禮服現身，空氣瀏海和綴著緞帶蝴蝶結的低馬尾，配上蕭邦高級珠寶項鍊，演繹少見的典雅。這個星光雲集的晚宴，除了貝拉哈蒂德，慾望師奶伊娃朗格莉亞（Eva Longoria）、瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）、丹麥影帝邁茲米克森（Mads Mikkelsen）都盛裝出席。
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