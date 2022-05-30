快訊

國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長 劉政鴻擔任競選總幹事

到茂林多納大橋旅遊被沖走 丈夫卡沙洲報警妻搜救中

中央規劃兒童疫苗大型接種站 柯文哲：很白痴的命令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貝拉哈蒂德「空氣瀏海」復古風席捲坎城 不火辣也搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶亮相坎城。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶亮相坎城。圖／蕭邦提供

第75屆坎城影展甫落幕，向來的時尚話題女王、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）今年驚喜地拋棄火辣性感、以優雅復古為主。她今年兩次紅毯亮相，都穿著了優雅合身的骨董禮服，搭配蕭邦（Chopard）高級珠寶紅地毯系列耳環，一對巨大如水滴的梨形鑽石垂墜耳畔。受到全球時尚媒體熱烈好評。今年為展現造型的復古氣質，她更首次以「空氣瀏海」的髮型亮相坎城，有別以往將頭髮完全梳起的造型，更添成熟的女人味。

日前她出席蕭邦在Hôtel Martinez舉辦的Chopard Loves Cinema晚宴，慶祝蕭邦與坎城影展正式合作 第25週年。更是完全捨棄她著名的性感，以黑白雙色的骨董香奈兒禮服現身，空氣瀏海和綴著緞帶蝴蝶結的低馬尾，配上蕭邦高級珠寶項鍊，演繹少見的典雅。這個星光雲集的晚宴，除了貝拉哈蒂德，慾望師奶伊娃朗格莉亞（Eva Longoria）、瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）、丹麥影帝邁茲米克森（Mads Mikkelsen）都盛裝出席。

貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席第75屆坎城影展「L'Innocent」電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席第75屆坎城影展「L'Innocent」電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
慾望師奶伊娃朗格莉亞與超模Petra Nemcova都以火辣的鏤空禮服搭配香包珠寶出席蕭邦晚宴。圖／蕭邦提供
慾望師奶伊娃朗格莉亞與超模Petra Nemcova都以火辣的鏤空禮服搭配香包珠寶出席蕭邦晚宴。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席第75屆坎城影展「L'Innocent」電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席第75屆坎城影展「L'Innocent」電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德與Charlbi Dean配戴蕭邦珠寶亮相蕭邦晚宴。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德與Charlbi Dean配戴蕭邦珠寶亮相蕭邦晚宴。圖／蕭邦提供
丹麥影帝邁茲米克森配戴蕭邦腕表出席蕭邦晚宴。圖／蕭邦提供
丹麥影帝邁茲米克森配戴蕭邦腕表出席蕭邦晚宴。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁Caroline Scheufele與貝拉哈蒂德在晚宴上合影。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁Caroline Scheufele與貝拉哈蒂德在晚宴上合影。圖／蕭邦提供

珠寶 女王

延伸閱讀

雪白肌簡直會反光！IU坎城閉幕紅毯宛如仙女下凡

鋼琴家劉孟捷歷生命大劫 衛武營鋼琴獨奏會演繹蕭邦

男神Austin Butler擒美洲豹代言 明道、李政宰戴蕭邦

茱莉亞羅勃茲坎城紅毯吸睛 蕭邦巨鑽、火鶴、玫瑰助攻

相關新聞

宮賞藝術大飯店：人文藝術入魂 南台灣標誌性精品酒店

美國「精品酒店之父」伊恩．施拉格（Ian Schrager）曾言：「『精品酒店』指的是擁有與眾不同文化內涵，且具有鮮明特色的住宿環境。」

探問自然本質的希臘住居！Hourglass Corral 詮釋建築與環境共生的全新可能

迎著微涼海風、頂著燦爛豔陽，希臘建築師事務所 DECA Architecture 最新作品，是一棟面向愛琴海寬闊水域、環繞荒沙而生的渡假宅邸，座落愛琴文明重要發源地──米洛斯島。

現代新古典設計師的行動派藝術追尋——蒔築設計在台北當代

具有高端品味的藝術美感，即是蒔築設計的作品總能讓高端客戶傾心的原因。總在極致美學追尋路上的朱皇蒔、邱雅夫婦，自然不會錯過睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會（後簡稱台北當代）。

「世界牛奶日」全家攜手「鮮乳坊」推逾20款鮮乳系商品 消費集點換嘉明拿鐵

6月1日是「世界牛奶日」是聯合國世界糧農組織設立的節日，希望讓民眾認識牛奶營養價值與作為全球性食品的重要性。全家便利商店...

貝拉哈蒂德「空氣瀏海」復古風席捲坎城 不火辣也搶鏡

第75屆坎城影展甫落幕，向來的時尚話題女王、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）今年驚喜地拋棄火辣性感、以優雅復古為...

限1個月！大戶屋「買便當送飲料」、bb.q買炸雞送炸物

端午節即將到來，全家國際餐飲旗下的「大戶屋」與「bb.q CHICKEN」特別推出端午優惠活動，凡至大戶屋消費定食或便當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。