林心如、蔡詩芸秀美腿 FENDI F鞋跟涼鞋火辣有型！

在FENDI 2021秋冬女裝系列中，由Kim Jones打造的FENDI First以非常搶眼的「F」鞋跟吸引注意，上市後也成為許多時尚達人必備的鞋款之一。今年春夏，此系列再次延伸推出綁帶高跟鞋，充滿夏季氣息的設計，擄獲眾多女星心。

FENDI First的設計理念來自品牌在2000年春夏系列中首次推出的懸臂鞋跟，Kim Jones把FENDI字母中的「F」倒置過來成為鞋身底座，對品牌設計中的形式與功能本質獻上最高敬意。一開始上市主要以拖鞋樣式為主，今年新推出綁帶高跟鞋，以夏季最受歡迎的細繫帶高跟涼鞋概念結合倒置的「F」鞋跟，並提供多款撞色配色，像是金、銀、黃、桃紅等可選擇，一雙鞋透過不同配色組合的4條纖細皮革，增添色彩趣味。包括林心如、劉品言、陳庭妮、蔡詩芸等人，都用這雙鞋穿出性感俐落的女人味。除了皮革款另外還有水貂毛材質搭配透明楔型鞋跟的設計，奢華古典又俏皮。