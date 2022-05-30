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林心如、蔡詩芸秀美腿 FENDI F鞋跟涼鞋火辣有型！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
FENDI First擁有非常搶眼的「F」鞋跟，今年春夏再次延伸推出綁帶高跟鞋。圖／FENDI提供
FENDI First擁有非常搶眼的「F」鞋跟，今年春夏再次延伸推出綁帶高跟鞋。圖／FENDI提供

FENDI 2021秋冬女裝系列中，由Kim Jones打造的FENDI First以非常搶眼的「F」鞋跟吸引注意，上市後也成為許多時尚達人必備的鞋款之一。今年春夏，此系列再次延伸推出綁帶高跟鞋，充滿夏季氣息的設計，擄獲眾多女星心。

FENDI First的設計理念來自品牌在2000年春夏系列中首次推出的懸臂鞋跟，Kim Jones把FENDI字母中的「F」倒置過來成為鞋身底座，對品牌設計中的形式與功能本質獻上最高敬意。一開始上市主要以拖鞋樣式為主，今年新推出綁帶高跟鞋，以夏季最受歡迎的細繫帶高跟涼鞋概念結合倒置的「F」鞋跟，並提供多款撞色配色，像是金、銀、黃、桃紅等可選擇，一雙鞋透過不同配色組合的4條纖細皮革，增添色彩趣味。包括林心如、劉品言、陳庭妮、蔡詩芸等人，都用這雙鞋穿出性感俐落的女人味。除了皮革款另外還有水貂毛材質搭配透明楔型鞋跟的設計，奢華古典又俏皮。

此外，Saint Laurent的Opyum高跟鞋系列，以YSL字樣的鞋跟蔚為風潮，不只具備高度品牌識別度，也很有造型感。之前除了尖頭高跟鞋款，也推出了高跟涼鞋。今年新加入了奶油色，比起以往較常見的黑色款，更顯柔美清新，也很適合搭配夏季盛行的淺色衣著風格。

撞色綁帶First高跟鞋，45,000元。圖／FENDI提供
撞色綁帶First高跟鞋，45,000元。圖／FENDI提供
林心如示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
林心如示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
Saint Laurent的Opyum高跟涼鞋，今年新加入了奶油色，更顯清新，43,050元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent的Opyum高跟涼鞋，今年新加入了奶油色，更顯清新，43,050元。圖／Saint Laurent提供
劉品言示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
劉品言示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
陳庭妮示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
陳庭妮示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
撞色綁帶First高跟鞋，45,000元。圖／FENDI提供
撞色綁帶First高跟鞋，45,000元。圖／FENDI提供
水貂毛撞色綁帶First高跟鞋，61,000元。圖／FENDI提供
水貂毛撞色綁帶First高跟鞋，61,000元。圖／FENDI提供
蔡詩芸示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
蔡詩芸示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
劉品言示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供
劉品言示範撞色綁帶First高跟鞋。圖／FENDI提供

高跟鞋 FENDI

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