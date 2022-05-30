雲豹能源跨足精釀碑酒業 推聯名啤酒「豹有感」

雲豹能源(6869)今正式宣布，攜手所屬桃園雲豹職業籃球隊打造首款企業啤酒「豹有感」，盼提升企業形象，更要讓消費者喝完「爆有感」。

身為台灣綠能產業及職籃新星—雲豹，此款由台灣在地精釀品牌掌門精釀啤酒廠操刀量身打造的限定版「豹有感」啤酒，採拉格酵母低溫發酵與熟成，清爽酒體帶出熱帶水果風味，一飲而下，立即在嘴裡迸出芬芳果香，感受清甜爽口的滋味，加上較低的苦度，即使帶有6.869%的酒精濃度，卻又不易察覺，當作是喝杯清爽果汁、一口接一口，後勁宛如豹狩獵般的狂野迅速又有感，讓人一嚐難忘。

精釀啤酒就是講究精緻，從酒標設計、酒精濃度、酒杯選擇等細節都大有學問。雲豹能源將股票代號6869訂定成啤酒的酒精濃度6.869%，經過釀酒師準確控制麥芽比例，將酒精濃度精準地取到小數點第三位，呈現出酒體清爽、卻含有高酒精同度的精釀啤酒。酒標則以沉穩的灰黑搭配，將6869結合豹爪抓破設計，帶出雲豹所展現的力量與衝勁。

最後，特製豹有感6869專屬啤酒杯，選用長形水蛇腰曲線的小麥啤酒杯，特殊的弧度造型能減緩泡沫消失且聚集香氣，保持果香。讓消費者暢飲豹有感，從內到外滿足視覺、嗅覺與味覺的感官享受。

雲豹能源發言人暨桃園雲豹職籃隊執行長張建偉說：「這支啤酒完成了酒精濃度6.869%，對於小數點後三位的精準度，史上未見，這代表我們企業經營的細膩度，不管是本業再生能源、或是職業球隊，做任何產業我們都是實事求是、認真投入。」

張建偉提到，秉持「強強聯手、共創雙贏」的雲豹經營策略，這次雲豹能源跟桃園雲豹隊選擇掌門精釀啤酒合作，就是希望品牌跨界，強強聯手、打造感官新體驗。消費者只有親自喝過，才能感受到「豹有感」獨特的魅力及細膩度。

「豹有感」啤酒由桃園雲豹隊獨家販售，採預購制，一箱24罐3888元，一次訂購5箱、10箱另有優惠。

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