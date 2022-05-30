經典花紋融入摩納哥國旗紅 LV打造F1賽車冠軍獎盃硬箱

如果有在關注籃球、足球等運動的人應該都知道，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）可以說是精品界「獎盃硬箱專業戶」，多年來為NBA美國職業籃球聯賽、FIFA世界盃足球賽、法網公開賽等比賽打造專屬的獎盃硬箱，讓運動賽事也能與經典潮流趨勢結合，吸引更多不同領域的消費者，也體現生活中各種面向的時尚美學。

繼2021年的初次合作，今年LV再次攜手摩納哥汽車俱樂部（ACM），第二年推出一級方程式賽車摩納哥大獎賽™官方獎盃硬箱。由摩納哥汽車俱樂部主辦的一級方程式賽車摩納哥大獎賽™是全球最豪華，也是最多人觀賞的活動之一，在比賽賽道上誕生過范吉奧、希爾、莫斯、史都華、洗拿、普羅斯特、舒馬赫，以及最近的阿隆索、維特爾、羅斯堡、里奇亞多、漢米爾頓及維斯塔潘等冠軍好手，今年活動歡慶邁入第79屆。