快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典花紋融入摩納哥國旗紅 LV打造F1賽車冠軍獎盃硬箱

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
LV為一級方程式賽車摩納哥大獎賽™打造官方獎盃硬箱。圖／路易威登提供
LV為一級方程式賽車摩納哥大獎賽™打造官方獎盃硬箱。圖／路易威登提供

如果有在關注籃球、足球等運動的人應該都知道，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）可以說是精品界「獎盃硬箱專業戶」，多年來為NBA美國職業籃球聯賽、FIFA世界盃足球賽、法網公開賽等比賽打造專屬的獎盃硬箱，讓運動賽事也能與經典潮流趨勢結合，吸引更多不同領域的消費者，也體現生活中各種面向的時尚美學。

繼2021年的初次合作，今年LV再次攜手摩納哥汽車俱樂部（ACM），第二年推出一級方程式賽車摩納哥大獎賽™官方獎盃硬箱。由摩納哥汽車俱樂部主辦的一級方程式賽車摩納哥大獎賽™是全球最豪華，也是最多人觀賞的活動之一，在比賽賽道上誕生過范吉奧、希爾、莫斯、史都華、洗拿、普羅斯特、舒馬赫，以及最近的阿隆索、維特爾、羅斯堡、里奇亞多、漢米爾頓及維斯塔潘等冠軍好手，今年活動歡慶邁入第79屆。

LV今年為賽事打造的獎盃硬箱，選在位於巴黎郊外之傳統工坊Asnières手工製作，經典花紋帆布由摩納哥國旗的紅色襯托，而紅色的線條代表「勝利」V字，鑲上象徵賽道的白邊元素，裡頭裝著描繪著繞行3.337公里賽道19次的獎盃，依照比賽結果頒發給昨日奪冠的墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）。

LV為一級方程式賽車摩納哥大獎賽™打造官方獎盃硬箱。圖／路易威登提供
LV為一級方程式賽車摩納哥大獎賽™打造官方獎盃硬箱。圖／路易威登提供
奪冠的墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）。（美聯社）
奪冠的墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）。（美聯社）
經典花紋帆布由摩納哥國旗的紅色襯托，而紅色的線條代表「勝利」V字。圖／路易威登提供
經典花紋帆布由摩納哥國旗的紅色襯托，而紅色的線條代表「勝利」V字。圖／路易威登提供
LV為一級方程式賽車摩納哥大獎賽™打造官方獎盃硬箱。圖／路易威登提供
LV為一級方程式賽車摩納哥大獎賽™打造官方獎盃硬箱。圖／路易威登提供

LV 足球 車手

延伸閱讀

獨行俠飛夾的前世今生 中華民國國旗17徽章來源大解析

沒人發覺？美再開烏克蘭防務會議 烏國國旗全「掛反了」

沒人發覺？美國再開烏克蘭防務會議 烏國國旗卻全倒掛

雷／「捍衛戰士：獨行俠」國旗再度回歸 驚喜彩蛋連發

相關新聞

不只基隆大麥！麥當勞1天「4間店」熄燈 合計101歲

陪伴基隆人34年、被暱稱為「大麥」的麥當勞愛三店，因租約到期而於5月29日結束營業，成為許多民眾不捨的回憶。其實不僅愛三...

台北醺饗羅馬餐酒盛宴 用味蕾暢遊義大利

營造自然品味空間與寧靜舒適氛圍，在「寒舍艾麗酒店」的LA FARFALLA義式餐廳用餐是最美好的感官享受。於日前限定推出「醺饗羅馬」餐酒套餐，行政主廚陳明烽以羅馬傳統料理發想，變化各式精緻美饌，再搭配美酒佳釀，要帶您用味蕾暢遊義大利！

攜春日小野餐懶人包賞花 輕鬆拍夢幻網美照

台北花季五、六月依舊繽紛熱鬧，百合花、油桐花、繡球花等接續綻放，總是為客戶著想的「台北喜來登大飯店」，現正貼心推出「春日小野餐」一泊二食方案，為賓客準備野餐所需的美味餐飲與裝備，以及夢幻美照所需的道具

現代新古典設計師的行動派藝術追尋——蒔築設計在台北當代

具有高端品味的藝術美感，即是蒔築設計的作品總能讓高端客戶傾心的原因。總在極致美學追尋路上的朱皇蒔、邱雅夫婦，自然不會錯過睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會（後簡稱台北當代）。

經典花紋融入摩納哥國旗紅 LV打造F1賽車冠軍獎盃硬箱

如果有在關注籃球、足球等運動的人應該都知道，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）可以說是精品界「獎盃硬箱專業...

因應疫情持續變化 PASTA & CO.自6月1日起營業時間暫調整

位於台北市松江南京商圈、甫於5月24日正式開幕的新美式義大利餐廳PASTA & CO.，為因應疫情持續變化，宣告自6月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。