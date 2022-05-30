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因應疫情持續變化 PASTA & CO.自6月1日起營業時間暫調整

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
PASTA & CO.行政主廚兼創辦人呂學明。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA & CO.行政主廚兼創辦人呂學明。圖／PASTA & CO.提供。

位於台北市松江南京商圈、甫於5月24日正式開幕的新美式義大利餐廳PASTA & CO.，為因應疫情持續變化，宣告自6月1日起暫調整營業時間，並且將原訂的每週一公休，暫調整為每週日公休；包括義大利料理餐廳、義饗市集、咖啡館的營業時段都有更新。

在義大利料理餐廳部分，PASTA & CO.暫取消午餐內用時段，內用服務僅限週五至週六晚餐時段供應，供餐時間為下午17:00～22:00，最後點餐時間為20:45。

外帶午餐服務時段為週一至週五上午11:00～下午15:00，最後點餐時間14:45；外帶晚餐服務時段調整為週一至週四下午17:00～18:00，最後點餐時間17:45；週五至週六下午17:00～22:00同樣提供外帶晚餐服務，最後點餐時間為下午20:45。

咖啡廳方面，營業時間也縮短為上午8:00～下午17:00，不再營業至23:00。

義饗市集提供每日製作的各式新鮮義大利麵，另有麵包、起司、義大利進口橄欖油、酒醋、精選葡萄酒、新鮮黑松露、松露製品、臘腸、火腿、麵包、Liquid Art飲識液術的瓶裝調酒…等；營業時間暫調整為週一至週四上午8:00～下午19:00；週五上午8:00～下午22:00；週六則為下午17:00～22:00。

PASTA & CO.是曾在紐約多家米其林星級餐廳修業的美籍台裔主廚呂學明（Timothy）所打造的全新品牌，結合新美式風格義大利料理餐廳、市集、咖啡廳與製麵室，打造能夠一站購足的全新食飲空間。

PASTA & CO.的核心理念是提供價格親民、美味優質（Quality, Accessibility, Affordability）的新美式義大利料理，行政主廚兼創辦人呂學明認為，能運用麵粉、蛋、水這三種平凡材料，透過廚藝、時間及料理初心成就超凡美味的義大利麵，才是真正令人難忘感動的美食。

PASTA & CO.宣告自6月1日起，暫調整營業時間。圖／摘自PASTA & CO.官方臉書。
PASTA & CO.宣告自6月1日起，暫調整營業時間。圖／摘自PASTA & CO.官方臉書。
PASTA&CO.距捷運松江南京站，步行約5分鐘。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA&CO.距捷運松江南京站，步行約5分鐘。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA & CO.供應八款新鮮義大利麵。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA & CO.供應八款新鮮義大利麵。圖／PASTA & CO.提供。

義大利 咖啡廳 麵包

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