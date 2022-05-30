快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只收香不沁酒 茶改場研發「台灣酒茶」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會茶改場利用國產酒類作為窨製薰香茶材料，研發酒香茶最佳窨(薰)製加工製程，讓酒的香氣被茶葉吸附，香氣濃郁持久。圖/茶改場提供
農委會茶改場利用國產酒類作為窨製薰香茶材料，研發酒香茶最佳窨(薰)製加工製程，讓酒的香氣被茶葉吸附，香氣濃郁持久。圖/茶改場提供

農委會茶改場利用國產酒類作為窨製薰香茶材料，研發酒香茶最佳窨(薰)製加工製程，讓酒的香氣被茶葉吸附，香氣濃郁持久，不僅可做為原片茶乾、茶包等等單獨茶飲，也可作為冷熱調飲原料，提供市場商品多樣性選擇。

茶改場場長蘇宗振表示，酒除植物原料中原始香氣物質外，也因為發酵釀製蒸餾等產生許多酯、有機酸、多元酚、醣等香氣物質，例如葡萄酒目前鑑定出的香氣物質多達300多種，而酒類中酒精可作為香氣物質萃取溶劑，因此酒類香氣揮發性物質可用於窨製薰香茶材料，提升茶葉附加價值。

茶改場說，研發「台灣酒茶」是利用特殊吸附載體，提取酒類香氣物質，並與茶葉混和靜置，使茶葉緩慢吸收酒香，接著除去載體，搭配乾燥技術而成為「台灣酒茶」。

茶改場表示，「台灣酒茶」只收香，不沁酒，無酒精殘留。如高粱酒包種茶除包種茶花香外，還帶有高粱酒花果甜香、釋迦、波蘿蜜熟果香；威士忌紅茶帶有威士忌中葡萄乾、蜂蜜甜香、熟果香及木質香，酒香與茶香協調平衡且不含酒精的飲品，具市場潛力。

茶葉 酒精 葡萄酒

延伸閱讀

一次喝到雪莉桶完整深度 格蘭多納桶強原酒Batch 10

宜蘭有機茶分級評鑑賽 青農林立偉蟬聯「有機茶王」

農委會茶改場成立119周年 研究茶葉鑑別術避外國茶混充

確診者康復後返工被歧視 同事每2分鐘拿酒精狂噴他

相關新聞

不只基隆大麥！麥當勞1天「4間店」熄燈 合計101歲

陪伴基隆人34年、被暱稱為「大麥」的麥當勞愛三店，因租約到期而於5月29日結束營業，成為許多民眾不捨的回憶。其實不僅愛三...

台北醺饗羅馬餐酒盛宴 用味蕾暢遊義大利

營造自然品味空間與寧靜舒適氛圍，在「寒舍艾麗酒店」的LA FARFALLA義式餐廳用餐是最美好的感官享受。於日前限定推出「醺饗羅馬」餐酒套餐，行政主廚陳明烽以羅馬傳統料理發想，變化各式精緻美饌，再搭配美酒佳釀，要帶您用味蕾暢遊義大利！

攜春日小野餐懶人包賞花 輕鬆拍夢幻網美照

台北花季五、六月依舊繽紛熱鬧，百合花、油桐花、繡球花等接續綻放，總是為客戶著想的「台北喜來登大飯店」，現正貼心推出「春日小野餐」一泊二食方案，為賓客準備野餐所需的美味餐飲與裝備，以及夢幻美照所需的道具

現代新古典設計師的行動派藝術追尋——蒔築設計在台北當代

具有高端品味的藝術美感，即是蒔築設計的作品總能讓高端客戶傾心的原因。總在極致美學追尋路上的朱皇蒔、邱雅夫婦，自然不會錯過睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會（後簡稱台北當代）。

經典花紋融入摩納哥國旗紅 LV打造F1賽車冠軍獎盃硬箱

如果有在關注籃球、足球等運動的人應該都知道，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）可以說是精品界「獎盃硬箱專業...

因應疫情持續變化 PASTA & CO.自6月1日起營業時間暫調整

位於台北市松江南京商圈、甫於5月24日正式開幕的新美式義大利餐廳PASTA & CO.，為因應疫情持續變化，宣告自6月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。