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只收香不沁酒 茶改場研發「台灣酒茶」
農委會茶改場利用國產酒類作為窨製薰香茶材料，研發酒香茶最佳窨(薰)製加工製程，讓酒的香氣被茶葉吸附，香氣濃郁持久，不僅可做為原片茶乾、茶包等等單獨茶飲，也可作為冷熱調飲原料，提供市場商品多樣性選擇。
茶改場場長蘇宗振表示，酒除植物原料中原始香氣物質外，也因為發酵釀製蒸餾等產生許多酯、有機酸、多元酚、醣等香氣物質，例如葡萄酒目前鑑定出的香氣物質多達300多種，而酒類中酒精可作為香氣物質萃取溶劑，因此酒類香氣揮發性物質可用於窨製薰香茶材料，提升茶葉附加價值。
茶改場說，研發「台灣酒茶」是利用特殊吸附載體，提取酒類香氣物質，並與茶葉混和靜置，使茶葉緩慢吸收酒香，接著除去載體，搭配乾燥技術而成為「台灣酒茶」。
茶改場表示，「台灣酒茶」只收香，不沁酒，無酒精殘留。如高粱酒包種茶除包種茶花香外，還帶有高粱酒花果甜香、釋迦、波蘿蜜熟果香；威士忌紅茶帶有威士忌中葡萄乾、蜂蜜甜香、熟果香及木質香，酒香與茶香協調平衡且不含酒精的飲品，具市場潛力。
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