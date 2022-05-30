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比照Rain歐巴！ Bii畢書盡百萬FRED助攻Hito流行音樂獎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Bii畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎頒獎典禮。圖／斐登提供
Bii畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎頒獎典禮。圖／斐登提供

音樂界的指標盛事2022 Hito流行音樂獎本週末於小巨蛋盛大舉行，Bii畢書盡榮獲最受歡迎男歌手獎和聽眾最愛情歌獎兩項大獎並登台獻唱，黑色勁裝混搭法國珠寶斐登（FRED）Force 10 Winch男士珠寶系列與經典Force 10 帆船鍊扣單品，演繹全新摩登時尚魅力。

Force 10 Winch系列珠寶是FRED專為男士設計的當代休閒運動風珠寶，南韓天王RAIN多次於IG照片中配戴，其中價值上百萬的不對稱設計項鍊更是首次於台灣亮相，超大尺寸的帆船纜繩滑入黃金導軌，另一頭裝飾黃金粗扁鍊條，完美結合運動風與當代都會時尚。

Force 10 Winch系列以FRED與眾不同的大膽創意風格為基礎，從結合航海纜繩和船錨等航海元素的Force 10系列中汲取靈感加以延伸。「Winch」一名出自每艘遊艇船橋中的一項功能：水手們利用船上的絞盤，以增加拉高、調整和操縱船帆索具上的拉力，這也是此系列珠寶的主要設計元素。在1966年推出Force 10之際，精鋼與黃金的雙色雙材質組合，是人們前所未見的設計，Winch系列承襲此精神，選用霧面黑色鈦及精鋼的雙色雙材質組合，每件珠寶的螺絲頭上還飾有八邊形圖案，細節盡顯強大力量與陽剛氣息。

Force 10 XL白金帆船鍊扣精鋼鍊繩手鍊，34萬2,800元。圖／斐登提供
Force 10 XL白金帆船鍊扣精鋼鍊繩手鍊，34萬2,800元。圖／斐登提供
Bii畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎頒獎典禮。圖／斐登提供
Bii畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎頒獎典禮。圖／斐登提供
Bii畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎頒獎典禮。圖／斐登提供
Bii畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎頒獎典禮。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼單耳耳環，41,100元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼單耳耳環，41,100元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼三環戒指，95,900元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼三環戒指，95,900元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼單環戒指，76,800元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼單環戒指，76,800元。圖／斐登提供
FRED Force 10白金鑽石戒指，27萬1,500元。圖／斐登提供
FRED Force 10白金鑽石戒指，27萬1,500元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼帆船鍊繩項鍊，143萬9,100元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼帆船鍊繩項鍊，143萬9,100元。圖／斐登提供
Bii畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎頒獎典禮。圖／斐登提供
Bii畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎頒獎典禮。圖／斐登提供

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