比照Rain歐巴！ Bii畢書盡百萬FRED助攻Hito流行音樂獎

音樂界的指標盛事2022 Hito流行音樂獎本週末於小巨蛋盛大舉行，Bii畢書盡榮獲最受歡迎男歌手獎和聽眾最愛情歌獎兩項大獎並登台獻唱，黑色勁裝混搭法國珠寶斐登（FRED）Force 10 Winch男士珠寶系列與經典Force 10 帆船鍊扣單品，演繹全新摩登時尚魅力。

Force 10 Winch系列珠寶是FRED專為男士設計的當代休閒運動風珠寶，南韓天王RAIN多次於IG照片中配戴，其中價值上百萬的不對稱設計項鍊更是首次於台灣亮相，超大尺寸的帆船纜繩滑入黃金導軌，另一頭裝飾黃金粗扁鍊條，完美結合運動風與當代都會時尚。