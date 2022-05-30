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防撥水又有文青氣息 PRADA拉菲草系列清爽登場

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA推出的拉菲草編織肩背包，包身柔軟鬆垮，正面飾有刺繡字樣的品牌標誌，造型簡約百搭，充滿文青氣息。圖／PRADA提供
PRADA推出的拉菲草編織肩背包，包身柔軟鬆垮，正面飾有刺繡字樣的品牌標誌，造型簡約百搭，充滿文青氣息。圖／PRADA提供

暫別連日陰雨，緊接著而來的是超高溫夏季氣候，眼看端午將至，也差不多是時候換上涼爽造型降溫。拉菲草一直都是備受設計師喜愛的夏季主要創作材質，因其有高度透氣性、輕盈方便攜帶，以及防潑水的特質等等，非常適合夏季使用。義大利時尚品牌PRADA今年就推出了多款拉菲草商品，其中因應大包潮流的肩背包和標誌性的人氣商品漁夫帽等也都有多種顏色的拉菲草款式，可以為夏季點綴出清新、俏皮的度假氛圍。

今年流行趨勢走到了率性的購物袋類型包款，PRADA推出的拉菲草編織肩背包，包身柔軟鬆垮，正面飾有刺繡字樣的品牌標誌，造型簡約百搭，充滿文青氣息，共有黃褐色、天藍色和白色、黑色4種色調。而一直都是熱門商品的漁夫帽，也以拉菲草打造出橘色、天藍色等亮眼的款式，用透氣的材質滿足夏季最需要的防曬、遮陽功能。

另外，今年PRADA新誕生的社群平台洗版包之一的立體三角包，最近也推出了拉菲草材質款，搭配印花尼龍襯裡，同樣備有可拆除的肩帶、迷你鍊萬用袋，清爽有型，包身側面裝飾著皮革三角品牌標誌。

一直都是熱門商品的漁夫帽，也以拉菲草打造出橘色、天藍色等亮眼的款式，用透氣的材質滿足夏季最需要的防曬、遮陽功能。圖／PRADA提供
一直都是熱門商品的漁夫帽，也以拉菲草打造出橘色、天藍色等亮眼的款式，用透氣的材質滿足夏季最需要的防曬、遮陽功能。圖／PRADA提供
PRADA推出的拉菲草編織肩背包，包身柔軟鬆垮，正面飾有刺繡字樣的品牌標誌，造型簡約百搭，充滿文青氣息。圖／PRADA提供
PRADA推出的拉菲草編織肩背包，包身柔軟鬆垮，正面飾有刺繡字樣的品牌標誌，造型簡約百搭，充滿文青氣息。圖／PRADA提供
拉菲草漁夫帽，24,500元。圖／PRADA提供
拉菲草漁夫帽，24,500元。圖／PRADA提供
拉菲草編織肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
拉菲草編織肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
拉菲草編織肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
拉菲草編織肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
拉菲草漁夫帽，24,500元。圖／PRADA提供
拉菲草漁夫帽，24,500元。圖／PRADA提供
拉菲草編織肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
拉菲草編織肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
拉菲草編織肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
拉菲草編織肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
拉菲草三角形肩背袋，66,000元。圖／PRADA提供
拉菲草三角形肩背袋，66,000元。圖／PRADA提供
今年PRADA新誕生的社群平台洗版包之一的立體三角包，最近也推出了拉菲草材質款。圖／PRADA提供
今年PRADA新誕生的社群平台洗版包之一的立體三角包，最近也推出了拉菲草材質款。圖／PRADA提供
拉菲草漁夫帽，24,500元。圖／PRADA提供
拉菲草漁夫帽，24,500元。圖／PRADA提供

標誌 品牌 PRADA

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