一次喝到雪莉桶完整深度 格蘭多納桶強原酒Batch 10

格蘭多納（GlenDronach）酒廠為了紀念代代相傳將近兩百年的古老製酒法，秉持傳統製酒工藝，推出全新的限量款威士忌「格蘭多納桶裝強度原酒Batch 10（The GlenDronach Cask Strength Batch 10）」單一麥芽蘇格蘭威土忌，酒精濃度58.6%，建議售價2,080元。

「格蘭多納桶裝強度原酒Batch 10」單一麥芽蘇格蘭威土忌採用酒廠自20世紀初保持至今以威士忌原桶酒精強度裝瓶的習慣，讓鑑賞家能深入暸解酒廠的特性。此款威士忌是由首席調酒師Rachel Barrie博士，從Pedro Ximénez和Oloroso雪莉酒桶中汲取酒液，精心組合而成。

首席調酒師Rachel Barrie博士表示：「『格蘭多納桶裝強度原酒Batch 10』單一麥芽蘇格蘭威土忌的酒體豐富而濃郁飽滿，可以品嘗到雪莉酒桶熟成的完整深度。以天然原桶強度為威士忌提供豐富的風味，從濃郁的香料水果蛋糕，到黑櫻桃和薑醬。」

「這款限量版威士忌展現出我們一路走來，秉持製造最出色、具有豐富風味之雪莉桶單一麥芽威士忌的承諾，將格蘭多納酒廠貫徹優異製酒工藝的精神，體現在每一款威士忌中。」

格蘭多納酒廠坐落於東高地丘陵深處的福格山谷中，是蘇格蘭最古老的特許酒廠之一，以精心挑選的優質西班牙橡木雪莉酒桶聞名全球。格蘭多納酒廠傳承了純正的高地風格——複雜飽滿的酒體，非常適合在西班牙雪莉酒橡木桶中緩慢熟成。

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