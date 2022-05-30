麥當勞新品「法式第戎火腿系列套餐」Uber Eats點得到 優饗會員享滿額8.5折

用外送平台訂餐已成為許多民眾日常，若能與餐廳同步吃到最新餐點，肯定要趕快嚐鮮！Uber Eats宣布與麥當勞合作，於6月1日至7月5日期間，同步於麥當勞餐廳、歡樂送以及Uber Eats平台開賣Signature極選系列以法式帶籽第戎芥末為主題的新品「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆鷄腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎鷄腿堡」，以本產豬後腿肉製成的櫸木煙燻火腿搭配紐澳100%安格斯純牛肉、香嫩多汁鷄腿排及酥脆去骨鷄腿排，雙肉口感讓滿足感加倍，淋上以芥末籽、醋及香料調配的正宗帶籽「法式第戎芥末醬」，以及在地鮮採牛番茄與整片原葉生菜，微酸帶甜的多層次口感交織在口中，在炎炎夏日來臨前帶給消費者在地新鮮、清爽口感的夏日風情套餐。

麥當勞全新重磅新品包括「法式第戎火腿安格斯牛套餐」、「法式第戎火腿嫩煎鷄腿套餐」、「法式第戎火腿酥脆鷄腿套餐」3種選擇，搭配10塊鷄塊和中杯飲料，每組套餐均為279元。

活動期間除了可以從Uber Eats隨點即送麥當勞推出期間限定新品「法式第戎火腿系列套餐」，Uber Eats更加碼禮遇會員，優饗及雙享方案會員於6月1日至7月5日期間點購麥當勞餐點，輸入優惠序號「麥當勞獨享」，消費滿350元即可享8.5折優惠（單筆訂單最高折抵60元，每位會員限使用2次），優惠序號數量有限，送完為止，比現場買還划算；此外，消費者於6月1日至7月5日期間在Uber Eats上點購麥當勞「四塊鷄塊」也能享第2件5折，買「蘋果派」亦享買1送1優惠。