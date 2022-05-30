日本熱銷募資破千萬！植鞣皮革長夾Tidy2.0輕巧再升級

日本募資屢創新高，破千萬熱銷Tidy皮夾推出全新2.0版本！延續熱門植鞣材質，為消費者提供耐用抗刮的經典特色外，尺寸變得更小更輕薄好攜帶，並增加RFID防盜功能，保護個資不外洩，共有七種顏色任意選，簡約款式與日常穿搭巧妙融合！

全新版本的Tidy皮夾因應使用趨勢，配合支付快速，無現金化等需求加強實用設計，此外，擁有超大收納量，可容納20張鈔票、20枚硬幣、15張卡片、3個鑰匙袋和1個存摺口袋；相較以往，長度減少2.8公分，厚度減少0.5公分，輕量化設計重量僅125公克，不論是放入小包包，或直接收進口袋裡，提供最方便的使用體驗。

Tidy2.0植鞣皮夾由有.設計團隊引進，已在嘖嘖平台進行募資，喜愛皮革質感及攜帶方便的朋友，趕緊把握現在超早鳥58折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團(https://www.facebook.com/TIDYTW)或嘖嘖頁面(https://bit.ly/3sUArF5)查詢。