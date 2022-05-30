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奧樂雞五周年限定商品超萌登場！有.設計獨家販售

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
奧樂雞5周年絨毛娃娃。圖／有你共創提供
奧樂雞5周年絨毛娃娃。圖／有你共創提供

奧樂雞粉有福啦！奧樂雞五周年限定商品在有你共創數位旗下商店品牌「有.設計uDesign」獨家販售，喜歡可愛雞味的粉絲們，一同展開探索奧樂雞之旅吧！

萌萌的奧樂雞商品，療癒大家的心靈，這次在「有.設計uDesign」獨家販售的商品包含安全帽、陶瓷湯碗組、坐墊、滑鼠、斗篷浴巾、床上電腦桌…等等，此外，奧樂雞五周年商品在購物平台「有.設計uDesign」下單後，除了貨到取貨之外，還可以至快閃店現場取貨，這次快閃店移展至高雄，不僅經典還原台北場，還新增了高雄限定展區，不容錯過照打卡的機會！

奧樂雞5周年高雄快閃店就在「統一夢時代購物中心8樓時代會館」，日期為 6月11日至7月17日，會場將設置160公分高公仔奧樂雞扭蛋雞，有機會把最大獎高雄限定隱藏版奧樂雞公仔帶回家！

奧樂雞5周年特別企劃。圖／有你共創提供
奧樂雞5周年特別企劃。圖／有你共創提供

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