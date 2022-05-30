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施華洛世奇水晶花園 黑手指也能出頭天
疫情促使許多在家防疫的人發現自己的擁有擅長植栽的「綠手指」，不過即使是不善種植的「黑手指」，也能擁美化居家環境的全新盆栽！奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出全新「花園傳説」（Garden Tales）系列水晶擺件，迎來春天的萬象更新與夏天的活力盎然。
Garden Tales系列從大自然汲取靈感，以優雅雋永的水晶完美捕捉鮮花的唯美詩意，既適合在特殊節日向心愛之人表達心意，也能為家居增添繁花的耀眼魅力，在家中角落佈置生意盎然的茂盛景象。例如表達「我愛你」的經典花朵紅玫瑰，不僅是美麗與完美的化身，永不凋謝的水晶紅玫瑰更象徵愛情的永誌不渝。
水晶花卉可以單獨擺放、放進水晶鐘罩、也可採用充滿動感的旋轉式擺設。象徵知識與智慧的紫色芙蓉花、婚禮花束常見的白色馬蹄蘭、象徵純真與信任的雛菊、明亮黃調的含羞草、以及優雅復的古野草莓，配上優美自然的金絲色調花莖，啟發各種居家擺設的靈感。
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