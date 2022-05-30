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施華洛世奇水晶花園 黑手指也能出頭天

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swarovski 推出「花園傳説」（Garden Tales）家飾系列水晶擺件。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 推出「花園傳説」（Garden Tales）家飾系列水晶擺件。圖／施華洛世奇提供

疫情促使許多在家防疫的人發現自己的擁有擅長植栽的「綠手指」，不過即使是不善種植的「黑手指」，也能擁美化居家環境的全新盆栽！奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出全新「花園傳説」（Garden Tales）系列水晶擺件，迎來春天的萬象更新與夏天的活力盎然。

Garden Tales系列從大自然汲取靈感，以優雅雋永的水晶完美捕捉鮮花的唯美詩意，既適合在特殊節日向心愛之人表達心意，也能為家居增添繁花的耀眼魅力，在家中角落佈置生意盎然的茂盛景象。例如表達「我愛你」的經典花朵紅玫瑰，不僅是美麗與完美的化身，永不凋謝的水晶紅玫瑰更象徵愛情的永誌不渝。

水晶花卉可以單獨擺放、放進水晶鐘罩、也可採用充滿動感的旋轉式擺設。象徵知識與智慧的紫色芙蓉花、婚禮花束常見的白色馬蹄蘭、象徵純真與信任的雛菊、明亮黃調的含羞草、以及優雅復的古野草莓，配上優美自然的金絲色調花莖，啟發各種居家擺設的靈感。

Garden Tales野莓，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales野莓，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales芙蓉，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales芙蓉，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales水晶鐘罩與芙蓉，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales水晶鐘罩與芙蓉，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales水晶鐘罩與芙蓉燈飾，25,000元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales水晶鐘罩與芙蓉燈飾，25,000元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales雛菊，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales雛菊，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales雛菊掛飾，2,450元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales雛菊掛飾，2,450元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales馬蹄蘭，6,850元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales馬蹄蘭，6,850元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 推出「花園傳説」（Garden Tales）家飾系列水晶擺件。圖／施華洛世奇提供
Swarovski 推出「花園傳説」（Garden Tales）家飾系列水晶擺件。圖／施華洛世奇提供

盆栽 疫情 婚禮

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