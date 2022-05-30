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免費送生吐司、維尼週邊 「嵜本生吐司」6月1日首進桃園
來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto），繼3月開設高雄漢神巨蛋店後，再將於6月1日開設「桃園高鐵店」，乃是品牌首度進駐桃園、首度進駐高鐵。為慶祝新店開幕，開幕期間消費滿額，就可獲得品牌編織袋、維尼圍裙等贈禮，參與打卡活動，還可免費獲得「極美自然生吐司」1片。
嵜本生吐司自2020年4月首度登台，在台提供極生奶油牛奶生吐司、極美自然生吐司、抹醬等招牌品項，並有開心果吐司、沖繩黑糖夾餡黑吐司、極芋生吐司等不同系列。目前嵜本生吐司包括在台北、板橋、高雄等地均有門市。
即將開幕的嵜本生吐司桃園高鐵店，乃是品牌在台的第7間門市，也是首度插旗桃園。為慶祝新店開幕，6月1日至6月5日期間，也將推出一系列開幕優惠。活動期間凡至桃園高鐵店單筆消費滿700元，就贈送「SAKImoto品牌編織袋」1個；單筆消費滿1,000元，可獲得「維尼圍裙、維尼牛皮袋或SAKImoto 品牌編織袋（3選1，送完為止）」。另外到店消費並且參與打卡活動，就可免費兌換「極美自然生吐司」1片（每人限1片，每日限量30片）
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