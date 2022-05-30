免費送生吐司、維尼週邊 「嵜本生吐司」6月1日首進桃園

來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto），繼3月開設高雄漢神巨蛋店後，再將於6月1日開設「桃園高鐵店」，乃是品牌首度進駐桃園、首度進駐高鐵。為慶祝新店開幕，開幕期間消費滿額，就可獲得品牌編織袋、維尼圍裙等贈禮，參與打卡活動，還可免費獲得「極美自然生吐司」1片。

嵜本生吐司自2020年4月首度登台，在台提供極生奶油牛奶生吐司、極美自然生吐司、抹醬等招牌品項，並有開心果吐司、沖繩黑糖夾餡黑吐司、極芋生吐司等不同系列。目前嵜本生吐司包括在台北、板橋、高雄等地均有門市。