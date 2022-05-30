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桂綸鎂、許瑋甯賞香奈兒1932頂級珠寶 台灣獨步全球首亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、許瑋甯、品牌好友楊乃文出席鑑賞香奈兒1932系列頂級珠寶。圖/香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、許瑋甯、品牌好友楊乃文出席鑑賞香奈兒1932系列頂級珠寶。圖/香奈兒提供

主要珠寶展區彷彿踏入香奈兒女士的花園，珠寶新作如星辰環繞。圖／香奈兒提供
主要珠寶展區彷彿踏入香奈兒女士的花園，珠寶新作如星辰環繞。圖／香奈兒提供

在嘉柏麗‧香奈兒（Gabrielle Chanel）發表第一個頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶之後整整90年，香奈兒珠寶創意工作室從傳奇原創中，汲取出經典天文意象、純粹線條與解放身體自由等元素，創作出全新《1932》頂級珠寶系列，為品牌的珠寶譜寫全新故事篇章。全系列作品於台灣全球首度曝光，共展出68件總價值近16億元的嶄新創作，結束後才會至巴黎高訂周期間發表。香奈兒品牌大使桂綸鎂、許瑋甯、品牌好友楊乃文、陳柏霖、周興哲皆親至鑑賞。

（由左至右）香奈兒品牌好友陳柏霖、周興哲鑑賞香奈兒1932頂級珠寶系列。圖/香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌好友陳柏霖、周興哲鑑賞香奈兒1932頂級珠寶系列。圖/香奈兒提供

★跨越時空 1932年原創精神重現

隨著光影指引走進展場，彷彿穿越時空，來到1932年嘉柏麗‧香奈兒發表《Bijoux de Diamants》的現場。她以女性服裝設計師之姿，跨入當時以男性為主的保守珠寶界，打破成規，以完整設計概念貫穿創作，在巴黎聖奧諾雷市郊路29號的私人宅邸中，大膽以蠟雕人台展示珠寶配戴起來的模樣，如今在台北的展間重現。除了唯一保留下來的原作 – 一枚五芒彗星胸針 – 特地來台展出，品牌也重製了多件原創作品，讓人彷彿走進時光隧道，來到珠寶設計被顛覆的歷史性一刻。

「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念。宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」香奈兒珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguéreau說。

★3億元項鍊 16種配戴法

走進彷彿嘉柏麗‧香奈兒宅邸花園的展間，這些象徵力量的標誌，來自她於奧巴辛修道院石鋪路上的發現，組成她的璀璨小宇宙，環繞並點亮整個空間：花園中央為集大成的Allure Céleste 項鍊，是唯一匯聚彗星、月亮與太陽三大設計符碼的珠寶作品，精密的可轉換設計共有16種配戴方式，所鑲嵌的55.55克拉的藍寶石藏著她最鍾愛的數字；項鍊造價逾3億元，也是單價最高之作。

1932年是在全球經濟於1929年大蕭條的黑暗時代後逐漸復甦的時刻，嘉柏麗‧香奈兒受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）邀請，所創作的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列，在全新《1932》珠寶中，得到近一步的當代詮釋。

★彗星、月亮、太陽 小宇宙之旅

全系列共24個子系列77件珠寶，以星體圖騰分做彗星、月亮、太陽三大篇章。除了當初的鑽石，香奈兒這次也運用了多種華麗的彩色寶石，包括刻畫湛藍宇宙星空的藍寶石、黑色蛋白石、坦桑石等，以及描繪太陽光澤的黃鑽、黃色剛玉、紅寶石等。所有有主鑽的設計也都精選Type IIa等級美鑽。而香奈兒女士對於數字神秘力量的喜愛，也小心翼翼地埋藏在克拉數中，例如造價次高的Comète Volute項鍊，中央主鑽就細心琢磨為別具意義的19.32克拉。

全新的彗星設計力求在光芒陽剛的稜角中創造柔美的效果，彗星尾巴的螺旋造型則透過山形細節營造流暢速度感。月亮的設計將一彎弦月的造型融入珠寶結構中，並以不同鑲嵌的鑽石鉤織柔美的光暈。太陽綻放的光線以些微錯落高低起伏營造炯然有神的氣息，邊緣綴上包鑲圓鑽更顯萬丈光芒。

★轉換設計 讓天文符碼百變

可轉換的設計賦予這些天文符碼各種嶄新的配戴可能性：Soleil 19 Août（八月19日香奈兒女士生日）的陽光可能灑落在指尖、有時照亮耳畔；Comète Volute彗星胸針的彗尾可以拆下纏繞手腕；Lune Solaire戒指也可能是胸針，月亮有時鮮明純粹、有時散發強烈光暈；螺旋結構的項鍊更讓現代女性不需協助、就能自己配戴，體現嘉柏麗‧香奈兒為當代女性設想的自由。

Comète Volute胸針可轉換式胸針設計呼應當年鑽石珠寶系列羽毛胸針的精神，是1932頂級珠寶中最大顆的彗星作品，結合太陽圖騰元素，下方垂墜鍊條可轉換成手鍊。18K白金鑲嵌1 顆重約2.03克拉D FL Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，3485萬5,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute胸針可轉換式胸針設計呼應當年鑽石珠寶系列羽毛胸針的精神，是1932頂級珠寶中最大顆的彗星作品，結合太陽圖騰元素，下方垂墜鍊條可轉換成手鍊。18K白金鑲嵌1 顆重約2.03克拉D FL Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，3485萬5,000元。圖／香奈兒提供
Comète Saphir不對稱耳環，18K 白金鑲嵌鑽石及藍寶石，1,016萬6,000元。圖／香奈兒提供
Comète Saphir不對稱耳環，18K 白金鑲嵌鑽石及藍寶石，1,016萬6,000元。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊是唯一薈萃1932頂級珠寶三大天體–彗星、月亮及太陽象徵標誌之作，也是系列中造價最高作品，3億498萬3,000元。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊是唯一薈萃1932頂級珠寶三大天體–彗星、月亮及太陽象徵標誌之作，也是系列中造價最高作品，3億498萬3,000元。圖／香奈兒提供
Comète Aubazine戒指為系列中唯一運用粉紅金與粉紅剛玉之作，光環可拆卸，653萬5,000元。圖／香奈兒提供
Comète Aubazine戒指為系列中唯一運用粉紅金與粉紅剛玉之作，光環可拆卸，653萬5,000元。圖／香奈兒提供
展間之一重現1932年香奈兒女士宅邸珠寶展的氛圍。圖／香奈兒提供
展間之一重現1932年香奈兒女士宅邸珠寶展的氛圍。圖／香奈兒提供
Comète Volute項鍊，18K 白金鑲嵌約19.32克拉D FL Type IIa橢圓形切割主鑽、2.05克拉D IF Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，2億1,203萬6,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute項鍊，18K 白金鑲嵌約19.32克拉D FL Type IIa橢圓形切割主鑽、2.05克拉D IF Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，2億1,203萬6,000元。圖／香奈兒提供
Lune Éternelle胸針，18K白金鑲嵌鑽石、1顆重約3.20克拉D FL Type IIa馬眼形切割主鑽，1829萬9,000元。圖／香奈兒提供
Lune Éternelle胸針，18K白金鑲嵌鑽石、1顆重約3.20克拉D FL Type IIa馬眼形切割主鑽，1829萬9,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute項鍊，18K 白金鑲嵌約19.32克拉D FL Type IIa橢圓形切割主鑽、2.05克拉D IF Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，2億1,203萬6,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute項鍊，18K 白金鑲嵌約19.32克拉D FL Type IIa橢圓形切割主鑽、2.05克拉D IF Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，2億1,203萬6,000元。圖／香奈兒提供
嘉柏麗·香奈兒攝於1931年。圖／香奈兒提供
嘉柏麗·香奈兒攝於1931年。圖／香奈兒提供
Comète Opale手鍊，18K白金鑲嵌鑽石、養珠及蛋白石，842萬3,000元；Comète Opale戒指，18K白金鑲嵌鑽石、養珠及蛋白石，610萬元。圖／香奈兒提供
Comète Opale手鍊，18K白金鑲嵌鑽石、養珠及蛋白石，842萬3,000元；Comète Opale戒指，18K白金鑲嵌鑽石、養珠及蛋白石，610萬元。圖／香奈兒提供
由嘉柏麗·香奈兒於1932年所創作呈現的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列影片中的畫面。© GP archives – Collection Pathé。圖／香奈兒提供
由嘉柏麗·香奈兒於1932年所創作呈現的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列影片中的畫面。© GP archives – Collection Pathé。圖／香奈兒提供
由嘉柏麗·香奈兒於1932年所創作呈現的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列影片中的畫面。© GP archives – Collection Pathé。圖／香奈兒提供
由嘉柏麗·香奈兒於1932年所創作呈現的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列影片中的畫面。© GP archives – Collection Pathé。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊是唯一薈萃1932頂級珠寶三大天體–彗星、月亮及太陽象徵標誌之作，也是系列中造價最高作品，3億498萬3,000元。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊是唯一薈萃1932頂級珠寶三大天體–彗星、月亮及太陽象徵標誌之作，也是系列中造價最高作品，3億498萬3,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute戒指為系列中唯一採用藍鑽之作，鉑金鑲嵌鑽石及約1.60克拉FVB VS枕型切割藍鑽，1億5684萬8,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute戒指為系列中唯一採用藍鑽之作，鉑金鑲嵌鑽石及約1.60克拉FVB VS枕型切割藍鑽，1億5684萬8,000元。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août戒指，18K 白金與黃金鑲嵌鑽石及分別重約4.97克拉及5.04克拉枕形切割莫桑比克紅寶石，7,842萬4,000元。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août戒指，18K 白金與黃金鑲嵌鑽石及分別重約4.97克拉及5.04克拉枕形切割莫桑比克紅寶石，7,842萬4,000元。圖／香奈兒提供
主要珠寶展區彷彿踏入香奈兒女士的花園，中央展出Allure Céleste項鍊。圖／香奈兒提供。
主要珠寶展區彷彿踏入香奈兒女士的花園，中央展出Allure Céleste項鍊。圖／香奈兒提供。
Lune Solaire耳環，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約2.01克拉FIY VVS1梨形切割黃鑽、。約2.01克拉FIY VVS2梨形切割黃鑽，871萬4,000元。圖／香奈兒提供
Lune Solaire耳環，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約2.01克拉FIY VVS1梨形切割黃鑽、。約2.01克拉FIY VVS2梨形切割黃鑽，871萬4,000元。圖／香奈兒提供
展間之一重現1932年香奈兒女士宅邸珠寶展的氛圍。圖／香奈兒提供
展間之一重現1932年香奈兒女士宅邸珠寶展的氛圍。圖／香奈兒提供
Comète Infinie戒指，主要星體展現鑽石珠寶系列中不對稱五芒星角，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約5.61克拉FIY VS2枕型切割黃鑽，1,858萬9,000元。圖／香奈兒提供
Comète Infinie戒指，主要星體展現鑽石珠寶系列中不對稱五芒星角，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約5.61克拉FIY VS2枕型切割黃鑽，1,858萬9,000元。圖／香奈兒提供

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