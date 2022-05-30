桂綸鎂、許瑋甯賞香奈兒1932頂級珠寶 台灣獨步全球首亮相
在嘉柏麗‧香奈兒（Gabrielle Chanel）發表第一個頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶之後整整90年，香奈兒珠寶創意工作室從傳奇原創中，汲取出經典天文意象、純粹線條與解放身體自由等元素，創作出全新《1932》頂級珠寶系列，為品牌的珠寶譜寫全新故事篇章。全系列作品於台灣全球首度曝光，共展出68件總價值近16億元的嶄新創作，結束後才會至巴黎高訂周期間發表。香奈兒品牌大使桂綸鎂、許瑋甯、品牌好友楊乃文、陳柏霖、周興哲皆親至鑑賞。
★跨越時空 1932年原創精神重現
隨著光影指引走進展場，彷彿穿越時空，來到1932年嘉柏麗‧香奈兒發表《Bijoux de Diamants》的現場。她以女性服裝設計師之姿，跨入當時以男性為主的保守珠寶界，打破成規，以完整設計概念貫穿創作，在巴黎聖奧諾雷市郊路29號的私人宅邸中，大膽以蠟雕人台展示珠寶配戴起來的模樣，如今在台北的展間重現。除了唯一保留下來的原作 – 一枚五芒彗星胸針 – 特地來台展出，品牌也重製了多件原創作品，讓人彷彿走進時光隧道，來到珠寶設計被顛覆的歷史性一刻。
「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念。宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」香奈兒珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguéreau說。
★3億元項鍊 16種配戴法
走進彷彿嘉柏麗‧香奈兒宅邸花園的展間，這些象徵力量的標誌，來自她於奧巴辛修道院石鋪路上的發現，組成她的璀璨小宇宙，環繞並點亮整個空間：花園中央為集大成的Allure Céleste 項鍊，是唯一匯聚彗星、月亮與太陽三大設計符碼的珠寶作品，精密的可轉換設計共有16種配戴方式，所鑲嵌的55.55克拉的藍寶石藏著她最鍾愛的數字；項鍊造價逾3億元，也是單價最高之作。
1932年是在全球經濟於1929年大蕭條的黑暗時代後逐漸復甦的時刻，嘉柏麗‧香奈兒受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）邀請，所創作的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列，在全新《1932》珠寶中，得到近一步的當代詮釋。
★彗星、月亮、太陽 小宇宙之旅
全系列共24個子系列77件珠寶，以星體圖騰分做彗星、月亮、太陽三大篇章。除了當初的鑽石，香奈兒這次也運用了多種華麗的彩色寶石，包括刻畫湛藍宇宙星空的藍寶石、黑色蛋白石、坦桑石等，以及描繪太陽光澤的黃鑽、黃色剛玉、紅寶石等。所有有主鑽的設計也都精選Type IIa等級美鑽。而香奈兒女士對於數字神秘力量的喜愛，也小心翼翼地埋藏在克拉數中，例如造價次高的Comète Volute項鍊，中央主鑽就細心琢磨為別具意義的19.32克拉。
全新的彗星設計力求在光芒陽剛的稜角中創造柔美的效果，彗星尾巴的螺旋造型則透過山形細節營造流暢速度感。月亮的設計將一彎弦月的造型融入珠寶結構中，並以不同鑲嵌的鑽石鉤織柔美的光暈。太陽綻放的光線以些微錯落高低起伏營造炯然有神的氣息，邊緣綴上包鑲圓鑽更顯萬丈光芒。
★轉換設計 讓天文符碼百變
可轉換的設計賦予這些天文符碼各種嶄新的配戴可能性：Soleil 19 Août（八月19日香奈兒女士生日）的陽光可能灑落在指尖、有時照亮耳畔；Comète Volute彗星胸針的彗尾可以拆下纏繞手腕；Lune Solaire戒指也可能是胸針，月亮有時鮮明純粹、有時散發強烈光暈；螺旋結構的項鍊更讓現代女性不需協助、就能自己配戴，體現嘉柏麗‧香奈兒為當代女性設想的自由。
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