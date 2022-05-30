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端午連假麗寶探索世界、馬拉灣水上世界 第二人只要55元
端午節連假將到，麗寶樂園渡假區推出優惠，6月3到6月5日探索世界、馬拉灣推出「5月5慶端午！第2人只要55元」活動現場，購買799元全票，第2人門票只要55元，水或陸擇一園區無限暢玩；麗寶OUTLET MALL 推出精品包特賣活動，COACH、GUCCI、BURBERRY等品牌下殺3.5折起。
馬拉灣水上世界的人體龍舟競賽將在端午三天連假清涼登場，遊客必須以泳圈組成人體龍舟，透過雙手與雙腳划水前進，考驗團隊默契與速度，最快抵達終點者可獲得價值千元好禮。
六月為了歡慶即將到來的6月9日鐵路節、6月15日警察節，麗寶樂園在六月份推出「三鐵警消月」優惠活動，任職於台鐵、高鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、民防的現任人員憑證購票本人即享探索世界、馬拉灣雙園擇一250元的門票優惠，同行親友則享500元門票優惠。
麗寶OUTLET MALL B區1F國際展演廳於6月1日到6月21日舉辦品牌聯合特賣會，COACH、GUCCI、BURBERRY等名牌包款，全面3.5折起；受年輕人喜愛的丹麥快時尚品牌《ONLY、JACK&JONES》最低只要2折。
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