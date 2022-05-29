紀實攝影師郭安迪不藏私分享 用iPhone 13 Pro Max拍婚紗6大心法

受限於疫情，近2年婚禮歡聚慶賀的氛圍變淡了不少，但屬於情人間創造獨一無二回憶的婚紗照可不能免，也讓越來越多對拍攝主題有想法的新人，捨棄樣板感的傳統婚紗攝影公司，透過自助婚紗、攝影工作室的方式，紀錄即將邁向人生另一階段的轉折時刻。

過去曾擔任職能治療師的紀實攝影師郭安迪，擅於以獨到眼光「評估」新人對於婚姻的想像，這次他試著以iPhone 13 Pro Max拍攝婚紗照，透過精巧的尺寸、更靈活的取景角度，引導新人透過鏡頭呈現平時相處的真實情感共鳴，而他也整理出6大攝影心法，提供不管是自助拍婚紗、還是平常想要紀錄甜蜜生活點滴的情人們更多拍攝idea。

「攝影風格」×「濾鏡」不著痕跡變出多種自然風格

透過iPhone 13系列相機內建4種「攝影風格」，搭配9種「濾鏡」，輕鬆變出不同畫面風格。圖／Andy Kuo提供

透過iPhone 13系列以後才有的4種「攝影風格」，以AI技術在拍照時系統直接分析畫面判斷各主體所適合的色溫去調光，搭配內建9種「濾鏡」，在拍攝前就能預先設定好拍攝風格，還可針對色調與色溫做細部數值調整，拍攝後不需要繁複後製，基本上就能滿足大多數需求。郭安迪推薦，現在許多人喜歡的日系、韓系輕風格，透過攝影風格中的「鮮明」和濾鏡的「鮮豔」選項就能達成。

善用「原況照片」抓拍精彩瞬間

開啟「原況照片」功能，抓拍瞬間的成功率更高。圖／Andy Kuo提供 除去顏色，照片中情感的表現更突出。圖／Andy Kuo提供

郭安迪提醒，不想錯過精彩瞬間，可在拍攝時開啟「原況相片」，會紀錄下按快門前後約1.5秒的畫面，透過「編輯」在影格檢視器中擷取最喜歡的畫面留存。另外，郭安迪在拍攝時也絕對不會漏掉使用「黑白」和「復古」濾鏡，透過只有黑白兩色的光影和深淺變化，更容易把視覺放在主角身上，特寫各部位的小動作更有感，眼神、酒窩、眉毛的情緒不言而喻，照片也會因觀者而有不同的想像延伸，時尚又復古，更能展現互動之間的張力。

靈活切換超廣角鏡頭、3倍變焦

超廣角鏡頭除了拍大景，也適合在室內拍出俏皮的日常生活情趣。圖／Andy Kuo提供 3倍鏡的畫面壓縮感、立體感很強烈，與單眼的視角很接近。圖／Andy Kuo提供

平常使用超廣角通常用在大景拍攝，安迪則大膽將之用於人像，運用「俯拍」創造「類魚眼」的趣味效果。iPhone 13 Pro Max將超廣角鏡頭的光圈調整為ƒ/1.8與120°視野，細節表現也明顯提升。拍攝時也別忘了預先從「設定」中開啟相機「格線」來穩定水平、發揮構圖創意，避免畫面過度變形。而iPhone 13 Pro Max的3倍變焦焦段，則可以讓拍攝者不用站得太近，就能捕捉新人之間的甜蜜互動。

平視、仰視、俯視 3種拍攝角度視覺效果大不同

俯視搭配45°角構圖，不只居家空間，連生活樣貌的層次感都一起被帶出來。圖／Andy Kuo提供

郭安迪分析，最常見的「平視」適合用於展現新人服裝造型的完整性；「仰視」建議拍攝者坐在地上拍，能避開空間的雜亂，適合將新人置於畫面的靠左或靠右，畫面可切緊迫一點；至於「俯視」，除了讓在意身材的新人能自然藏拙也反映場景氛圍，搭配45°角構圖，不只居家空間，連生活樣貌的層次感都一起被帶出來，立體感強、各主體的魅力又各自豐富飽滿。

「人像模式」模擬單眼拍攝效果

讓主體凸顯、背景自然虛化的「人像模式」，不需單眼就可輕易營造細膩景深。圖／Andy Kuo提供

想要立刻讓照片提升「專業感」，能讓主體凸顯、背景自然虛化的人像模式絕對是秘密武器，iPhone 13 Pro Max這次連3倍望遠相機都可以使用人像模式，輕鬆拍出特寫人物的效果。郭安迪認為，特別適合用在天空背景較複雜、像是有樹蔭滿布或大樓林立的場景，配合LiDAR感測器在低光時的補強，3倍焦距和自動對焦人物可以輕易營造細膩景深，「抓取邊緣和散景的對比呈現，是用來表達時間凝結很棒的工具」。

不同拍攝比例 社群、後製更省力

使用16:9比例能避開容易影響視覺的背景元素，讓主角更聚焦。圖／Andy Kuo提供

iPhone可以在拍攝前隨時切換4:3、正方形，或是16:9的畫面比例，郭安迪指出，「由於觀看照片時多數人第一時間會將注意力放在畫面中間及左右兩側，透過16:9畫面，可以讓比例維持平衡又保有穩定感，展現出像電影效果一般的張力。」而不同比例切換，也適合在拍攝後靈活運用在社群、或是製作物上使用，無論是要電子喜帖、婚禮小卡或投影片，在拍攝時就把新人後續的需求考慮進去，邊拍邊討論和調整。 iPhone拍攝可大幅簡化溝通過程，時間更短、更流暢，表情、動作、造型等都可以快速確認、隨時調整，大幅提升效率。圖／Andy Kuo提供

Wedding Gown：Ethereal Studio

Make up Artist：Cathy Luo

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