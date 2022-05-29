富藝斯ULTRA/NEO超當代藝術6月舉槌 端午節週末登台展

富藝斯(Phillips)「二十世紀及當代藝術和設計」香港春季拍賣將於6月21日至22日舉槌，精選拍品將於端午節週末6月4日至5日於台北寶麗廣塲舉辦拍前預展。本季延續去年香港秋拍好評如潮的《超當代（ULTRA/NEO）》拍賣主題，聚焦國際新興藝術家。「Ultra」和「Neo」兩詞意味著「極度」與「創新」，貼切地描述著 1970 年後出世的藝術家們前衛的創作風格。包括一系列新生代西班牙藝術家、女性藝術家、以及奇幻童趣風格之作。亮點包括哈維爾卡列哈（Javier Calleja）、Edgar Plans、Katherine Bernhardt、六角彩子、及羅伯特納瓦（Robert Nava）等。

以哈維爾卡列哈為首，近年來風靡全球的西班牙藝術家包括Edgar Plans、Rafa Macarrón、Matías Sanchez等都擅長以孩童異想世界的觀點來訴說內心對抗孤獨、不平等與懷舊等情感。本季《超當代（ULTRA/NEO）》 橫跨日、夜拍將呈現多件哈維爾卡列哈描繪其深植人心「大眼仔」人物形象的之作。另外兩件焦點拍品為Edgar Plans於 2020年所作的《夜間生物》及Rafa Macarrón於2015年創作的《無題（宇宙）》，為兩位藝術家在拍賣市場上歷來尺幅最大的作品。

富藝斯近年來持續於全球拍場推廣來自不同年代和文化背景的女性藝術家作品。六角彩子去年在香港秋拍寫下拍賣紀錄、日前於佳士得春拍更拍破千萬港幣，本季推出創作於2019年的《無題》，體現了她標誌性的絢麗七彩卡通式繪畫美學。此作於創作的同年便首次在荷蘭阿姆斯特爾芬的Jan van der Togt美術館展出。洛可可風格與充滿活力的柔和色調備受亞洲藏家愛的愛爾蘭畫家Genieve Figgis，則有2018年所作的《粉色宴會廳》上拍，厚重的壓克力顏料匯聚成為裝飾華麗的粉紅色房間，流動感凝聚成渲染效果。