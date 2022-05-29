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一次吃5種泰式餐點！帕泰家外帶個人餐 還有手標泰奶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
帕泰家推出泰式碳烤豬排、泰風醬烤雞腿外帶個人餐，每份238元。圖／豆府提供
帕泰家推出泰式碳烤豬排、泰風醬烤雞腿外帶個人餐，每份238元。圖／豆府提供

主打道地泰式料理的「帕泰家（Baan Phadthai）」，在泰國已經多年獲得米其林必比登推薦。即日起因應居家用餐的需求，推出2款外帶米其林個人餐，提供泰式碳烤豬排、泰風醬烤雞腿等餐點選擇，並搭配有4種泰式風格小菜，加價50元還可加購「手標泰式奶茶」，現省48元。

在泰國已經連續5年獲得必比登推薦的「帕泰家」，自2021年8月正式登台，品牌的泰國原文意指「河粉的家」，店內以「泰式炒河粉」最為招牌，另外也提供帕泰家甘藍手卷（248元）、厚工芋香金磚（228元）、熟成風乾牛肉（298元）、冬蔭功海鮮湯（228元）等不同佳餚。目前在台北新光三越A8、新竹Big City遠東巨城購物中心各有門市。

此次帕泰家新推出的帕泰家外帶米其林個人餐，主菜分別提供「泰式碳烤豬排」、「泰風醬烤雞腿」等2種不同選擇，並且搭配涼拌金沙青木瓜、辣炒珍珠、泰味炸雞翅以及蝦醬芥藍等4種具有泰式風味的小菜，以及清香的香茅飯，一次就能品嚐到5種泰式經典料理，每個238元。即日起外帶米其林泰式個人餐，還可以50元加購原價98元的「手標泰式奶茶」1杯，更添餐桌上的泰式特色。

購買外帶米其林泰式個人餐，可以50元加購「手標泰式奶茶」。圖／豆府提供
購買外帶米其林泰式個人餐，可以50元加購「手標泰式奶茶」。圖／豆府提供

米其林 泰國 必比登

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