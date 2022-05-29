一次吃5種泰式餐點！帕泰家外帶個人餐 還有手標泰奶

主打道地泰式料理的「帕泰家（Baan Phadthai）」，在泰國已經多年獲得米其林必比登推薦。即日起因應居家用餐的需求，推出2款外帶米其林個人餐，提供泰式碳烤豬排、泰風醬烤雞腿等餐點選擇，並搭配有4種泰式風格小菜，加價50元還可加購「手標泰式奶茶」，現省48元。

在泰國已經連續5年獲得必比登推薦的「帕泰家」，自2021年8月正式登台，品牌的泰國原文意指「河粉的家」，店內以「泰式炒河粉」最為招牌，另外也提供帕泰家甘藍手卷（248元）、厚工芋香金磚（228元）、熟成風乾牛肉（298元）、冬蔭功海鮮湯（228元）等不同佳餚。目前在台北新光三越A8、新竹Big City遠東巨城購物中心各有門市。