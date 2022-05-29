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BenQ行動投影機早鳥預購2萬有找 限量再送百吋投影幕
露營風潮正盛，想要成為營地裡最受歡迎的角落，準備一台行動投影機準沒錯！BenQ全新推出LED行動露營投影機GS50，輕巧俏皮的外型，搭載2.1聲道、重低音喇叭、輸出一舉提升至20瓦，玩遊戲的輸入延遲最低可達22.7ms；加上IPX2防潑水、70公分防摔落、2.5小時電池續航力，搭配Google認證的Android TV智慧系統，打造「行動奢華輕劇院」。
BenQ累積多年投影機開發經驗，發現高音量、鮮明色彩、容易設定是消費者選擇產品時最重視的特色，GS50除了內建2.1聲道20瓦喇叭，更具備獨家Cinematic Color色彩管理技術，可優異呈現Rec.709國際高畫質色彩標準色域，並以Full HD高畫質模式呈現各式精彩內容，同時也支援HDR10/HLG高動態範圍影像，呈現更高對比、更多色彩細節、看到更逼真的電影畫面。
使用上，GS50只要一開機就會立刻自動瞬時對焦，調整角度也會重新對焦。當外出遇到無法將投影機擺放在正中間時，則可以使用「側投影功能」把投影機擺放在左右40度的位置內、即可把畫面修正為方正畫面，甚至面臨到非平整牆面時，還可用「邊角修正」功能修正畫面。Android TV系統更可直接連上無線網路播放YouTube、Disney+等熱門串流影音平台，觀看各式最新影片。
BenQ LED行動露營投影機GS50，原價23,900元，6月1日至6月30日於BenQ官網與PChome 24h購物預購，即可享受早鳥優惠價19,900元（限量250台）；前80位再加贈100吋便攜組合幕（市價3,990元），最多現賺7,990元。
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