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李政宰主演廣告企劃登GUCCI官網 49歲大叔魅力全球放送
GUCCI去年11月宣布韓國男星李政宰、申敏兒擔任品牌全球大使，申敏兒日前盛裝出席GUCCI在義大利蒙特城堡發表的GUCCI Cosmogonie大秀，而李政宰則是和其他藝人、模特兒等人一起出現在今年春季曝光的GUCCI Love Parade系列形象廣告中。昨日，由李政宰主演的同系列廣告影片正式在品牌官方IG曝光，他換穿不同風格的造型，在影片中大秀愜意優雅的時尚風采，展現49歲大叔魅力。
這次他主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區，商品以正裝西裝和休閒商務穿搭為主，條列出Tailoring修身剪裁、Preppy學院、Evening晚裝、Fashion風尚4種風格，讓顧客依照他所示範的這4種風格去挑選單品。
出道多年的李政宰在韓國本來就已經是演技備受肯定的影帝級人物，近來憑著《魷魚遊戲》拿到美國演員工會獎、獨立精神獎、美國廣播影評人協會獎的影帝，可以說是超級風光，國際知名度越來越高。現在又登上GUCCI官網和官方IG，勢必也能讓更多關注不同領域的人能更認識他。
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