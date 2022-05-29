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李政宰主演廣告企劃登GUCCI官網 49歲大叔魅力全球放送

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
李政宰主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區。圖／摘自品牌官網
李政宰主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區。圖／摘自品牌官網

GUCCI去年11月宣布韓國男星李政宰申敏兒擔任品牌全球大使，申敏兒日前盛裝出席GUCCI在義大利蒙特城堡發表的GUCCI Cosmogonie大秀，而李政宰則是和其他藝人、模特兒等人一起出現在今年春季曝光的GUCCI Love Parade系列形象廣告中。昨日，由李政宰主演的同系列廣告影片正式在品牌官方IG曝光，他換穿不同風格的造型，在影片中大秀愜意優雅的時尚風采，展現49歲大叔魅力。

這次他主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區，商品以正裝西裝和休閒商務穿搭為主，條列出Tailoring修身剪裁、Preppy學院、Evening晚裝、Fashion風尚4種風格，讓顧客依照他所示範的這4種風格去挑選單品。

出道多年的李政宰在韓國本來就已經是演技備受肯定的影帝級人物，近來憑著《魷魚遊戲》拿到美國演員工會獎、獨立精神獎、美國廣播影評人協會獎的影帝，可以說是超級風光，國際知名度越來越高。現在又登上GUCCI官網和官方IG，勢必也能讓更多關注不同領域的人能更認識他。

李政宰主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區。圖／摘自品牌官網
李政宰主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區。圖／摘自品牌官網
李政宰主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區。圖／摘自品牌官網
李政宰主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區。圖／摘自品牌官網
李政宰主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區。圖／摘自品牌官網
李政宰主演的GUCCI形象廣告企劃名為「In Character」，主要是宣傳GUCCI Love Parade系列男裝品項的多樣化，在品牌官網也開設了一個精選專區。圖／摘自品牌官網
GUCCI推出李政宰主演廣告影片。圖／摘自品牌官網
GUCCI推出李政宰主演廣告影片。圖／摘自品牌官網
GUCCI推出李政宰主演廣告影片。圖／摘自品牌官網
GUCCI推出李政宰主演廣告影片。圖／摘自品牌官網

廣告 品牌 李政宰 申敏兒 Gucci

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