快訊

打完疫苗去上學 柯文哲：中小學、幼兒園6月6日恢復實體上課

尼泊爾塔拉航空載22人小飛機失聯 當局派直升機急搜救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打破茶酒界線！WAT聯名萬波氣泡雞尾酒 全家6月1日開賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
橙鳳波浪金萱烏龍氣泡雞尾酒（4%Vol.）。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橙鳳波浪金萱烏龍氣泡雞尾酒（4%Vol.）。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創意瓶裝雞尾酒品牌WAT今年夏天驚喜合體人氣打卡手搖店「萬波島嶼紅茶」，以翻玩創意的西式雞尾酒融合復古情懷的東方茶飲，打破茶酒間界線，推出「檸芭檸檸」及「橙鳳波浪」兩款全新氣泡雞尾酒，以涼夏清爽價每罐59元，自6月1日起於全台全家便利商店獨家搶先開賣。

其中「橙鳳波浪」款為全家獨賣，「檸芭檸檸」款除6月1日於全家上架外，7月8日起也陸續於全聯、家樂福、大潤發上市，8月4日起則於寶雅上市。此外，自6月1日起於WAT Super瓶裝雞尾酒專賣店，限時限量推出「WAT x萬波復古水果提籃禮盒」，具有滿滿復古和台灣元素的提籃禮盒，內含二瓶新品氣泡雞尾酒、一瓶瓶裝雞尾酒、提籃乙個並附贈WAT長襪一雙及可愛水果小卡，售價399元，數量有限，售完為止。

去年WAT首度推出罐裝茶飲氣泡雞尾酒，並與知名「檀島茶餐廳」合作推出「檀島凍檸茶氣泡雞尾酒」，受到粉絲們的大力讚賞。今年WAT因應熱情夏季到來，特別與受到年輕人喜愛、人氣爆棚的手搖茶飲「萬波島嶼紅茶」聯手推出兩款夏季爆款限定口味「檸芭檸檸金萱烏龍氣泡雞尾酒」（4%Vol.）、「橙鳳波浪金萱烏龍氣泡雞尾酒」（4%Vol.），力拼茶酒文化融合的質感特調，讓消費者能同時品嘗茶、果、酒交織出的夏季全新味覺享受，以及冰過之後再喝的暢快。

「檸芭檸檸金萱烏龍氣泡雞尾酒」以萬波熱銷門品項「金萱烏龍」為基底，使用台灣南投盛產的硬枝紅心茶葉，結合富含豐富維生素和維他命Ｃ，帶著清香馥郁的芭樂，撞擊具有酸甜滋味、果香鮮明的檸檬，細緻茶韻與清爽酸甜的水果調酒完美融合。

WAT特別取品名為「檸芭檸檸」也不禁讓人聯想起令人印象深刻的傳統中醫診所廣告，逗趣的以診所為背景發想宣傳影片，搭配疫情時事將兩款水果化身醫師與患者，希望在困難緊繃、打亂大家平常生活步調的疫情期間，以無厘頭的方式為生活帶來一些樂趣並引起觀者的興趣與共鳴。

「橙鳳波浪金萱烏龍氣泡雞尾酒」則選擇清新柳橙和蜜甜鳳梨，呼應素有「二七仔」稱號的萬波嚴選「金萱烏龍」，其獨有的特色奶香，交織出誘人垂涎的微醺口感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

檸芭檸檸金萱烏龍氣泡雞尾酒（4%Vol.）。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
檸芭檸檸金萱烏龍氣泡雞尾酒（4%Vol.）。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT今年夏天合體人氣手搖店「萬波島嶼紅茶」，打破茶酒界線，推出「檸芭檸檸」及「橙鳳波浪」兩款全新氣泡雞尾酒。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT今年夏天合體人氣手搖店「萬波島嶼紅茶」，打破茶酒界線，推出「檸芭檸檸」及「橙鳳波浪」兩款全新氣泡雞尾酒。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「WAT x萬波復古水果提籃禮盒」，具有滿滿復古和台灣元素的提籃禮盒，售價399元。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「WAT x萬波復古水果提籃禮盒」，具有滿滿復古和台灣元素的提籃禮盒，售價399元。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情

延伸閱讀

美國人消暑不限啤酒 改喝罐裝雞尾酒和風味蘇打水

限時5天開喝！拾覺「復刻港覺古早味」 買一送一喝原萃好茶

染疫後如何取得「臺灣清冠一號」？對新冠病毒確診者有什麼作用？沒確診者可以當防疫茶飲用？

一喝就上癮！ 花蓮在地手搖飲「巧苓紅茶」 天然無添加、人氣必點5款茶飲

相關新聞

42折吃「A5日本和牛800克」！乾杯再推限量和牛福袋

了解民眾在家也想大口吃和牛的慾望，乾杯集團新推出搭配涮涮鍋或壽喜燒的「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」以及「和牛福袋」等優惠...

夯劇《高校十八禁》性感男星成泰格豪雅大使 特別版經典賽車表搶先上手

影集《高校十八禁（ Euphoria）》第二季，在今年初播出，探討高校生的藥物上癮、校園暴力、跨性別等議題，因此吸引許多...

穿中空露腰裝曬新包 有種性感叫「9m88的ㄎ一ㄤ」！

新一波腋下包熱潮從之前的古典簡約走向了空氣感設計風格，最近在社群平台上洗版的款式以MIU MIU的Miu Wander包...

摩斯app「安心取溫馨送」新功能 紅茶、咖啡都有優惠

受到疫情影響，民眾在端午佳節期間，也有著遠距送禮的需求。摩斯漢堡app「安心取溫馨送」功能，特別推出端午節優惠方案，方便...

慕星計畫倒數！慕赫攜手米其林一星米香 再獻經典台菜

米其林指南官方威士忌合作夥伴慕赫（Mortlach）推出「慕星計畫」，為追求飲食卓越儀式感的老饕，獻上摘星品酩的最佳選擇...

雪白肌簡直會反光！IU坎城閉幕紅毯宛如仙女下凡

第75屆坎城影展落幕，韓國女星IU李知恩今年憑著《嬰兒轉運站》入圍影后，雖然最終沒能獲獎，但在昨日的閉幕紅毯上，她依舊沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。