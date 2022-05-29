打破茶酒界線！WAT聯名萬波氣泡雞尾酒 全家6月1日開賣

創意瓶裝雞尾酒品牌WAT今年夏天驚喜合體人氣打卡手搖店「萬波島嶼紅茶」，以翻玩創意的西式雞尾酒融合復古情懷的東方茶飲，打破茶酒間界線，推出「檸芭檸檸」及「橙鳳波浪」兩款全新氣泡雞尾酒，以涼夏清爽價每罐59元，自6月1日起於全台全家便利商店獨家搶先開賣。

其中「橙鳳波浪」款為全家獨賣，「檸芭檸檸」款除6月1日於全家上架外，7月8日起也陸續於全聯、家樂福、大潤發上市，8月4日起則於寶雅上市。此外，自6月1日起於WAT Super瓶裝雞尾酒專賣店，限時限量推出「WAT x萬波復古水果提籃禮盒」，具有滿滿復古和台灣元素的提籃禮盒，內含二瓶新品氣泡雞尾酒、一瓶瓶裝雞尾酒、提籃乙個並附贈WAT長襪一雙及可愛水果小卡，售價399元，數量有限，售完為止。

去年WAT首度推出罐裝茶飲氣泡雞尾酒，並與知名「檀島茶餐廳」合作推出「檀島凍檸茶氣泡雞尾酒」，受到粉絲們的大力讚賞。今年WAT因應熱情夏季到來，特別與受到年輕人喜愛、人氣爆棚的手搖茶飲「萬波島嶼紅茶」聯手推出兩款夏季爆款限定口味「檸芭檸檸金萱烏龍氣泡雞尾酒」（4%Vol.）、「橙鳳波浪金萱烏龍氣泡雞尾酒」（4%Vol.），力拼茶酒文化融合的質感特調，讓消費者能同時品嘗茶、果、酒交織出的夏季全新味覺享受，以及冰過之後再喝的暢快。

「檸芭檸檸金萱烏龍氣泡雞尾酒」以萬波熱銷門品項「金萱烏龍」為基底，使用台灣南投盛產的硬枝紅心茶葉，結合富含豐富維生素和維他命Ｃ，帶著清香馥郁的芭樂，撞擊具有酸甜滋味、果香鮮明的檸檬，細緻茶韻與清爽酸甜的水果調酒完美融合。

WAT特別取品名為「檸芭檸檸」也不禁讓人聯想起令人印象深刻的傳統中醫診所廣告，逗趣的以診所為背景發想宣傳影片，搭配疫情時事將兩款水果化身醫師與患者，希望在困難緊繃、打亂大家平常生活步調的疫情期間，以無厘頭的方式為生活帶來一些樂趣並引起觀者的興趣與共鳴。

「橙鳳波浪金萱烏龍氣泡雞尾酒」則選擇清新柳橙和蜜甜鳳梨，呼應素有「二七仔」稱號的萬波嚴選「金萱烏龍」，其獨有的特色奶香，交織出誘人垂涎的微醺口感。

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