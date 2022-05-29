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夯劇《高校十八禁》性感男星成泰格豪雅大使 特別版經典賽車表搶先上手

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
在F1摩納哥大獎賽，泰格豪雅執行長Frédéric Arnault（左），親自介紹Jacob Elordi（右）成為品牌大使。
在F1摩納哥大獎賽，泰格豪雅執行長Frédéric Arnault（左），親自介紹Jacob Elordi（右）成為品牌大使。

澳洲男星Jacob Elordi受到泰格豪雅青睞，成為品牌新任大使。圖／TAG Heuer提供
澳洲男星Jacob Elordi受到泰格豪雅青睞，成為品牌新任大使。圖／TAG Heuer提供

影集《高校十八禁（ Euphoria）》第二季，在今年初播出，探討高校生的藥物上癮、校園暴力、跨性別等議題，因此吸引許多人收看，觀看人數更是僅次於HBO製作的《權力遊戲》，因此讓劇中的主、配角們備受關注。像是今年24歲的澳洲男星Jacob Elordi就受到泰格豪雅（TAG Heuer）的青睞，成為品牌新任大使，更搶先全球配戴全新特別版Monaco計時碼表，足見品牌的重視。

繼在2月宣布魏嘏雋（或譯：魏河俊）成為品牌韓國地區大使後，泰格豪雅選擇在擔任官方計時的F1摩納哥大獎賽，除了曝光全新特別版Monacao計時碼表，更由執行長Frédéric Arnault親自介紹澳洲男星Jacob Elordi就任全球品牌大使。從Netflix原創電影《親親小站（Kissing Booth》發跡，爾後接續演出《高校十八禁》第一與第二季，讓Jacob Elordi的人氣直升，也讓泰格豪雅都看到這位冉冉而昇的明星。所以，早在今年的奧斯卡頒獎典禮紅毯、Burberry的時裝秀上，都能看到Jacob Elordi配戴了Monaco計時碼表現身，讓造型更加分。

澳洲男星Jacob Elordi受到泰格豪雅青睞，成為品牌新任大使。圖／TAG Heuer提供
澳洲男星Jacob Elordi受到泰格豪雅青睞，成為品牌新任大使。圖／TAG Heuer提供

而在F1摩納哥大獎賽以及Jacob Elordi的最新泰格豪雅形象廣告裡，都能看到他已經配戴了才剛曝光的特別版Monaco計時碼表。不同於經典款，泰格豪雅二度使用鈦金屬材質來製作，並覆上黑色DLC塗層，來向1970年代推出的「Dark Lord」版本致敬。而且表盤中央採用環形打磨出圓形，並在外圈使用噴砂處理，呼應了賽道的質感；計時小表盤則使用黑色蛋白石，藉以搭配紅色指針，帶有豐富紋理變化。除了黑色主調之外，金色也是這只特別款腕表的特點，出現在時、分針和時標，以及機芯上的擺舵，增添奢華感。

澳洲男星Jacob Elordi詮釋泰格豪雅F1摩納哥大獎賽特別款Monaco計時碼表。圖／TAG Heuer提供
澳洲男星Jacob Elordi詮釋泰格豪雅F1摩納哥大獎賽特別款Monaco計時碼表。圖／TAG Heuer提供

Monaco計時碼表，獨特的方型表殼，辨識度極高，所以自50年前推出以來就歷久不衰，屢屢成為男星們於戲劇或是私下穿搭時的必備單品。除了Jacob Elordi曾在奧斯卡頒獎典禮紅毯、Burberry的時裝秀配戴之外，還能於近期熱播韓劇《Again My Life》中看見。在劇中擔任男主角的李準基就曾以襯衫或是大衣造型來搭配，俐落之餘還帶點斯文感，與其詮釋的熱血檢察官設定不謀而合。

澳洲男星Jacob Elordi詮釋泰格豪雅F1摩納哥大獎賽特別款Monaco計時碼表。圖／TAG Heuer提供
澳洲男星Jacob Elordi詮釋泰格豪雅F1摩納哥大獎賽特別款Monaco計時碼表。圖／TAG Heuer提供

Jacob Elordi在Burberry的時裝秀上，就曾配戴了泰格豪雅Monaco計時碼表。圖／Burberry提供
Jacob Elordi在Burberry的時裝秀上，就曾配戴了泰格豪雅Monaco計時碼表。圖／Burberry提供

李準基（左）在韓劇《Again My Life》中配戴了泰格豪雅Monaco計時碼表。圖／friDay影音提供
李準基（左）在韓劇《Again My Life》中配戴了泰格豪雅Monaco計時碼表。圖／friDay影音提供

李準基（左）在韓劇《Again My Life》中配戴了泰格豪雅Monaco計時碼表。圖／friDay影音提供
李準基（左）在韓劇《Again My Life》中配戴了泰格豪雅Monaco計時碼表。圖／friDay影音提供

泰格豪雅F1摩納哥大獎賽特別款Monaco計時碼表，鈦金屬表殼，搭載H02機芯，約26萬9,200元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅F1摩納哥大獎賽特別款Monaco計時碼表，鈦金屬表殼，搭載H02機芯，約26萬9,200元。圖／TAG Heuer提供

李準基和Jacob Elordi都曾配戴過泰格豪雅Monaco計時碼表，精鋼表殼，搭載Caliber 11機芯，約22萬8,800元。圖／TAG Heuer提供
李準基和Jacob Elordi都曾配戴過泰格豪雅Monaco計時碼表，精鋼表殼，搭載Caliber 11機芯，約22萬8,800元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅F1摩納哥大獎賽特別款Monaco計時碼表，中央採用環形打磨出圓形，並在外圈使用噴砂處理，呼應了賽道的質感。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅F1摩納哥大獎賽特別款Monaco計時碼表，中央採用環形打磨出圓形，並在外圈使用噴砂處理，呼應了賽道的質感。圖／TAG Heuer提供

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