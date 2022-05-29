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穿中空露腰裝曬新包 有種性感叫「9m88的ㄎ一ㄤ」！
新一波腋下包熱潮從之前的古典簡約走向了空氣感設計風格，最近在社群平台上洗版的款式以MIU MIU的Miu Wander包最有代表性，不僅結合當下最流行的元素，更融合了品牌經典的標誌性特色，絕對是本季最有人氣的單品之一。
Miu Wander包身採用識別度很高的Matelassé皮革打造，弧形曲線可愛俏皮，像是枕墊般的觸感增加使用上的舒適度，巧妙融合實用性與裝飾風格，而且除了提供黑白經典色，還有各種夢幻、飽和色像是粉紅、白、黃色等等，糖果般亮麗的配色很適合夏季穿搭，手拎或背上肩都好看，每款包也都附有可以拆卸的長肩背帶。
包括韓國女星潤娥、李瑜美以及台灣女星陳庭妮、9m88、李沐等人最近也都以Miu Wander包搭配造型，小巧可愛的模樣真的非常搶眼，其中9m88又用她獨特風格的pose秀包款，格外逗趣討喜。而出演《高校十八禁》(Euphoria) 和《白蓮花大飯店》(The White Lotus) 的演員Sydney Sweeney，則在MIU MIU形象廣告中展示了Miu Wander包，身穿露腰中空裝的她，在床上慵懶地秀出Miu Wander，詮釋出女性的多變迷人姿態。
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