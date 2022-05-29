快訊

要當媽了？孫藝真新照疑似小腹隆起 網友驚呼懷孕了

疫情雙北緩降其他地區上升 陳時中：診所通報達6成

7縣市午後大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿中空露腰裝曬新包 有種性感叫「9m88的ㄎ一ㄤ」！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
陳庭妮示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
陳庭妮示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG

新一波腋下包熱潮從之前的古典簡約走向了空氣感設計風格，最近在社群平台上洗版的款式以MIU MIU的Miu Wander包最有代表性，不僅結合當下最流行的元素，更融合了品牌經典的標誌性特色，絕對是本季最有人氣的單品之一。

Miu Wander包身採用識別度很高的Matelassé皮革打造，弧形曲線可愛俏皮，像是枕墊般的觸感增加使用上的舒適度，巧妙融合實用性與裝飾風格，而且除了提供黑白經典色，還有各種夢幻、飽和色像是粉紅、白、黃色等等，糖果般亮麗的配色很適合夏季穿搭，手拎或背上肩都好看，每款包也都附有可以拆卸的長肩背帶。

包括韓國女星潤娥、李瑜美以及台灣女星陳庭妮、9m88、李沐等人最近也都以Miu Wander包搭配造型，小巧可愛的模樣真的非常搶眼，其中9m88又用她獨特風格的pose秀包款，格外逗趣討喜。而出演《高校十八禁》(Euphoria) 和《白蓮花大飯店》(The White Lotus) 的演員Sydney Sweeney，則在MIU MIU形象廣告中展示了Miu Wander包，身穿露腰中空裝的她，在床上慵懶地秀出Miu Wander，詮釋出女性的多變迷人姿態。

9m88示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
9m88示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
Miu Wander軟皮革手提肩背包，63,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Wander軟皮革手提肩背包，63,000元。圖／MIU MIU提供
Sydney Sweeney在MIU MIU形象廣告中展示了Miu Wander包，身穿露腰中空裝的她，在床上慵懶地秀出Miu Wander，詮釋出女性的多變迷人姿態。圖／MIU MIU提供
Sydney Sweeney在MIU MIU形象廣告中展示了Miu Wander包，身穿露腰中空裝的她，在床上慵懶地秀出Miu Wander，詮釋出女性的多變迷人姿態。圖／MIU MIU提供
李沐示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
李沐示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
Sydney Sweeney在MIU MIU形象廣告中展示了Miu Wander包，身穿露腰中空裝的她，在床上慵懶地秀出Miu Wander，詮釋出女性的多變迷人姿態。圖／MIU MIU提供
Sydney Sweeney在MIU MIU形象廣告中展示了Miu Wander包，身穿露腰中空裝的她，在床上慵懶地秀出Miu Wander，詮釋出女性的多變迷人姿態。圖／MIU MIU提供
Miu Wander軟皮革手提肩背包，63,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Wander軟皮革手提肩背包，63,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Wander軟皮革手提肩背包，63,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Wander軟皮革手提肩背包，63,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Wander軟皮革手提肩背包，63,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Wander軟皮革手提肩背包，63,000元。圖／MIU MIU提供
潤娥示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
潤娥示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
陳庭妮示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
陳庭妮示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
9m88示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
9m88示範Miu Wander軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG

標誌

延伸閱讀

靠淡妝扳回一城！伊萊雯紅毯被「嫌老」登封雪恥　酷妹「麥克絲」紅毯私服超會穿強壓女主角

這次有穿內衣！貝拉哈蒂德再穿骨董高訂、「最辣小三」炸出北半球　坎城紅毯各方超模雲集

跟上蕾哈娜炫肚風潮！李荷妮挺九個月孕肚辣拍畫報　超狂學生制服、雙馬尾獲封「南韓最美孕婦」

渡假這樣穿辣爆！「最強網紅」Chiara Ferragni上空花朵遮點　挖洞洋裝側乳全現形

相關新聞

日本水蜜桃沙瓦來了！激旨沙瓦搶進台灣即飲調酒市場

來自日本的激旨（GEKIUMA）沙瓦，加入台灣即飲調酒市場行列，以八○年代復古City Pop為靈感，發展出瓶身帶有酷酷...

穿中空露腰裝曬新包 有種性感叫「9m88的ㄎ一ㄤ」！

新一波腋下包熱潮從之前的古典簡約走向了空氣感設計風格，最近在社群平台上洗版的款式以MIU MIU的Miu Wander包...

摩斯app「安心取溫馨送」新功能 紅茶、咖啡都有優惠

受到疫情影響，民眾在端午佳節期間，也有著遠距送禮的需求。摩斯漢堡app「安心取溫馨送」功能，特別推出端午節優惠方案，方便...

慕星計畫倒數！慕赫攜手米其林一星米香 再獻經典台菜

米其林指南官方威士忌合作夥伴慕赫（Mortlach）推出「慕星計畫」，為追求飲食卓越儀式感的老饕，獻上摘星品酩的最佳選擇...

雪白肌簡直會反光！IU坎城閉幕紅毯宛如仙女下凡

第75屆坎城影展落幕，韓國女星IU李知恩今年憑著《嬰兒轉運站》入圍影后，雖然最終沒能獲獎，但在昨日的閉幕紅毯上，她依舊沒...

鋼琴家劉孟捷歷生命大劫 衛武營鋼琴獨奏會演繹蕭邦

鋼琴家劉孟捷6月4日晚上7點半在衛武營國家音樂廳，舉辦《夜、語錄！》鋼琴獨奏會。劉孟捷去年演繹整場李斯特曲目，抒發因疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。