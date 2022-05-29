穿中空露腰裝曬新包 有種性感叫「9m88的ㄎ一ㄤ」！

新一波腋下包熱潮從之前的古典簡約走向了空氣感設計風格，最近在社群平台上洗版的款式以MIU MIU的Miu Wander包最有代表性，不僅結合當下最流行的元素，更融合了品牌經典的標誌性特色，絕對是本季最有人氣的單品之一。

Miu Wander包身採用識別度很高的Matelassé皮革打造，弧形曲線可愛俏皮，像是枕墊般的觸感增加使用上的舒適度，巧妙融合實用性與裝飾風格，而且除了提供黑白經典色，還有各種夢幻、飽和色像是粉紅、白、黃色等等，糖果般亮麗的配色很適合夏季穿搭，手拎或背上肩都好看，每款包也都附有可以拆卸的長肩背帶。