慕星計畫倒數！慕赫攜手米其林一星米香 再獻經典台菜

米其林指南官方威士忌合作夥伴慕赫（Mortlach）推出「慕星計畫」，為追求飲食卓越儀式感的老饕，獻上摘星品酩的最佳選擇。此次慕赫與台北美福大飯店米其林一星精緻台菜餐廳米香聯手，推出期間限定「慕赫摘星品酩套餐」。即日起至6月30日，到台北美福大飯店米香台菜餐廳預約享用慕赫摘星品酩套餐（NT$2,500 +10%/人），即享慕赫16年15ml試飲酒乙杯；凡參加「慕星計畫」者，便有機會入席2022的米其林摘星晚宴。

此次慕赫×米香推出的慕赫摘星品酩套餐中，主廚依照慕赫16年單一麥芽威士忌強烈卻富含層次的口感、厚實飽滿的酒體與香甜滿溢於口腔間的雪莉風味為佐餐的發想靈感，特獻在風味上能夠互相輝映的功夫家常菜，不僅挑戰味蕾的完美多重感受，更體現了追求餐酒搭配的極致展現。

主廚特獻的「秘製紅刺蔥牛排」以傳統的蒜蓉醬油為基底，加入台灣特有的紅刺蔥增加香氣，浸泡主廚精選頂級鮮牛約1天後，以蒸烤方式烹調，入口後肉汁飽滿，香嫩鮮甜，單純品嚐這道佳餚香氣就相當厚實。緊接著使用試管加入2-3滴的慕赫16年單一麥芽威士忌，酒體飽滿的風味及蜂蜜香氣，不僅帶出牛肉的美味肉汁，更勾勒出肉脂獨有的豐富口感。

「剝皮辣椒土雞盅佐慕赫16年」精選台灣土雞熬煮的高湯與肉質鮮嫩的土雞腿，搭配厚實杏鮑菇以及剝皮辣椒熬煮入味，品嚐湯品前將慕赫16年單一麥芽威士忌加入湯中些許，靜待濃郁馥郁的酒液與湯品完美結合，雙雪莉桶帶出的輕盈花果香氣，更襯托出枸杞般的甜味與豐饒滋味。

米香台菜秉持台灣料理的道地感，以傳統的烹調手法復刻經典風味之餘，仍帶有古樸的情懷，將台灣人記憶中的菜餚完美重現。盤飾外觀則融合當代風格，將儒人雅致的風采融於餐桌之上，不論是宴客大菜或是特色小吃，盡獻寶島風華曼妙之處。