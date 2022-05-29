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雪白肌簡直會反光！IU坎城閉幕紅毯宛如仙女下凡

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
IU以一身GUCCI草綠色薄紗刺繡禮服現身坎城閉幕紅毯。圖／達志影像
IU以一身GUCCI草綠色薄紗刺繡禮服現身坎城閉幕紅毯。圖／達志影像

第75屆坎城影展落幕，韓國女星IU李知恩今年憑著《嬰兒轉運站》入圍影后，雖然最終沒能獲獎，但在昨日的閉幕紅毯上，她依舊沒有缺席，以一身GUCCI草綠色薄紗刺繡禮服現身，飄逸浪漫的風格也算是為自己的坎城行暫時劃下一個美麗的句點。

2020年開始擔任GUCCI品牌大使的IU，在閉幕紅毯上選穿了GUCCI的草綠色薄紗刺繡禮服，這身衣服以銀色亮片刺繡裝飾細節，袖口處的大片米白色蕾絲設計注入濃濃古典宮廷風，肌膚若隱若現也非常性感，搭配慵懶的包包頭，仙氣十足。

先前在《嬰兒轉運站》記者會和韓國媒體拍攝活動上，IU都以西裝穿出帥氣女人味，一套米白色西裝短裙套裝和同劇演員李周映的米白色西裝褲裝相呼應，另一套則是韓國品牌YCH的天空藍長版西裝式洋裝，腰部剪裁非常特別，顯得率性有型。

圖／摘自微博、達志影像提供
圖／摘自微博、達志影像提供
IU以一身GUCCI草綠色薄紗刺繡禮服現身坎城閉幕紅毯。圖／摘自微博
IU以一身GUCCI草綠色薄紗刺繡禮服現身坎城閉幕紅毯。圖／摘自微博
《嬰兒轉運站》坎城記者會上，IU和李周映都穿上米白色西裝。圖／達志影像
《嬰兒轉運站》坎城記者會上，IU和李周映都穿上米白色西裝。圖／達志影像
IU穿韓國品牌YCH的天空藍長版西裝式洋裝。圖／摘自Dispatch微博
IU穿韓國品牌YCH的天空藍長版西裝式洋裝。圖／摘自Dispatch微博
IU穿韓國品牌YCH的天空藍長版西裝式洋裝。圖／摘自Dispatch微博
IU穿韓國品牌YCH的天空藍長版西裝式洋裝。圖／摘自Dispatch微博

西裝 嬰兒

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