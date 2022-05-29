雪白肌簡直會反光！IU坎城閉幕紅毯宛如仙女下凡

第75屆坎城影展落幕，韓國女星IU李知恩今年憑著《嬰兒轉運站》入圍影后，雖然最終沒能獲獎，但在昨日的閉幕紅毯上，她依舊沒有缺席，以一身GUCCI草綠色薄紗刺繡禮服現身，飄逸浪漫的風格也算是為自己的坎城行暫時劃下一個美麗的句點。

2020年開始擔任GUCCI品牌大使的IU，在閉幕紅毯上選穿了GUCCI的草綠色薄紗刺繡禮服，這身衣服以銀色亮片刺繡裝飾細節，袖口處的大片米白色蕾絲設計注入濃濃古典宮廷風，肌膚若隱若現也非常性感，搭配慵懶的包包頭，仙氣十足。