鋼琴家劉孟捷歷生命大劫 衛武營鋼琴獨奏會演繹蕭邦

鋼琴家劉孟捷6月4日晚上7點半在衛武營國家音樂廳，舉辦《夜、語錄！》鋼琴獨奏會。劉孟捷去年演繹整場李斯特曲目，抒發因疫情肆虐而沈澱且體悟生命後與音樂的共鳴。

今年他要帶來整場「鋼琴詩人」蕭邦的音樂，透過4首敘事曲與精選夜曲探索人類情感，與愛樂者來一場心靈上的饗宴。

劉孟捷出生於高雄，曾就讀鹽埕國小及台北師大附中國中部音樂班，13歲獲台灣區音樂比賽少年組第一名，14歲獲得亞太少年鋼琴大賽冠軍，受到台灣及國際樂壇的矚目。

旋即負笈美國柯蒂斯音樂學院，跟隨多位大師學習，一畢業即獲聘留校成為柯蒂斯音樂學院有史以來最年輕且第一位亞裔教授，成為少數在國際樂壇的台灣音樂家。

劉孟捷25歲正當音樂事業如日中天之際，一場突如其來的大病幾乎毀了他的人生。免疫系統罕見疾病攻擊他的身體，侵蝕全身的肌肉、皮膚、關節和心臟等組織，讓他癱瘓在床住院1年多，體重從70公斤掉到30公斤。醫生一度宣告他活下去的機會渺茫，就算僥倖存活也無法再繼續彈琴。

但劉孟捷不向命運屈服，雙親飛越萬里照顧，再加上自己堅毅的決心毅力，終於通過重重難關，奇蹟似恢復健康，其中一根手指還植入鋼釘，出院不到一年重返演奏生涯繼續活躍於舞台上，還獲頒艾維理費雪職業大賞，及費城音樂基金會職業成就獎等美國古典樂壇兩項大獎，再創職業演奏生涯高峰，打破醫生「完全不可能再彈琴」的預言，也成為世界鋼琴史上最勵志的故事。

劉孟捷指出，蕭邦以琴音訴情，無論思鄉之情抑或愛戀之情，將內心極為私密的情感傾注在音樂中，時而溫柔、時而不安，挾帶著一縷哀愁，樸素且深邃。他希望透過樂音，輕輕訴說蕭邦精緻細膩的情感，邀請音樂愛好者一起來用心聆聽。