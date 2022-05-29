佳士得香港春拍傳佳績 趙無極領銜 日本藝術家100%完售

佳士得（Christie’s）香港春拍將進行至5月30日週一，其中已經結束的焦點20及21世紀藝術系列拍賣，以18億港元總成交額創佳士得亞洲史上第二高佳績，鐘表門類更以近3億港元寫下佳士得亞洲名表部史上的新紀錄，表現相當亮眼。東西藝術領銜拍品各以逾1億港元成交：趙無極《29.09.64.》以港元2.78億港元由亞洲藏家收入囊中，曾由史恩康納萊收藏的畢卡索《畫框中的男子半身像》則以1.75億港元高價創下佳士得亞洲拍賣史上最高價畢卡索作品。

重頭戲20及21世紀藝術系列拍賣，共刷新36位藝術家世界拍賣紀錄，其中有逾1/3的新紀錄都是由千禧新世代藝術家締造的。領銜的趙無極《29.09.64.》也創下藝術家第二高世界拍賣紀錄藝術家世界拍賣紀錄。第五高價成交的格尼（Adrian Ghenie）《餡餅鬥室12》以8,106萬港元（1,037萬美元）刷新這位當代藝術家的世界拍賣紀錄。日本藝術家表現相當亮眼，除了日本藝術家作品100%成交之外，新世代的六角彩子、MADSAKI也都締造新的世界拍賣紀錄。