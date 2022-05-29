真的會變色的baby變色龍！PANDORA仲夏系列一秒到熱帶

充滿陽光的夏季假期即將到來，來自丹麥的Pandora以度假及海邊歷險為靈感，夏季新作捕捉值得珍存的夏日光影聲色：新鮮水果的甜香氣息、熱帶雨林魅力、海洋島嶼的悠閒時光，清新活力的各式飾品造型，紀念每個難忘旅程回憶。

最具夏季感的海底世界，兩款章魚吊飾分別以藍、綠雙色Murano琉璃和藍色手繪琺瑯製作，章魚造型圓潤可愛。變色龍以925銀鑄造，特殊的感溫變色琺瑯，能隨著環境溫度變化改變：身體由淺藍綠色到深藍色，而條紋上的顏色從深紫漸變成粉紅色。海洋系列同時推出裝飾珍珠的手鍊及黑色T字釦編織皮繩。