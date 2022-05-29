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真的會變色的baby變色龍！PANDORA仲夏系列一秒到熱帶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora Moments系列推出2022 Summer Stories。圖／PANDORA提供
Pandora Moments系列推出2022 Summer Stories。圖／PANDORA提供

充滿陽光的夏季假期即將到來，來自丹麥的Pandora以度假及海邊歷險為靈感，夏季新作捕捉值得珍存的夏日光影聲色：新鮮水果的甜香氣息、熱帶雨林魅力、海洋島嶼的悠閒時光，清新活力的各式飾品造型，紀念每個難忘旅程回憶。

最具夏季感的海底世界，兩款章魚吊飾分別以藍、綠雙色Murano琉璃和藍色手繪琺瑯製作，章魚造型圓潤可愛。變色龍以925銀鑄造，特殊的感溫變色琺瑯，能隨著環境溫度變化改變：身體由淺藍綠色到深藍色，而條紋上的顏色從深紫漸變成粉紅色。海洋系列同時推出裝飾珍珠的手鍊及黑色T字釦編織皮繩。

首次推出的繽紛水果主題飾品，充滿野餐氛圍，鮮艷立體的櫻桃和草莓吊飾，選用925銀鑄造，飾以手繪琺瑯；清新檸檬吊飾則以半透明的黃、綠及白色琺瑯和925銀小圓珠，逼真呈現具質感的檸檬果肉，果肉上嵌鑲四顆璀璨立方氧化鋯石，更添清新透亮感。

PANDORA Murano琉璃章魚吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供
PANDORA Murano琉璃章魚吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供
PANDORA海龜小魚貝殼吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
PANDORA海龜小魚貝殼吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Pandora Moments系列2022 Summer Stories首度推出繽紛水果主題。圖／PANDORA提供
Pandora Moments系列2022 Summer Stories首度推出繽紛水果主題。圖／PANDORA提供
PANDORA清新檸檬吊飾，1,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA清新檸檬吊飾，1,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA叢林鸚鵡吊飾，1,580元。圖／PANDORA提供
PANDORA叢林鸚鵡吊飾，1,580元。圖／PANDORA提供
Pandora Moments系列2022 Summer Stories海洋生物系列。圖／PANDORA提供
Pandora Moments系列2022 Summer Stories海洋生物系列。圖／PANDORA提供
PANDORA甜美櫻桃吊飾，1,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA甜美櫻桃吊飾，1,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA變色琺瑯變色龍吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供
PANDORA變色琺瑯變色龍吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供

手繪 野餐

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