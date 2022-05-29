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男神Austin Butler擒美洲豹代言 明道、李政宰戴蕭邦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞Tank Must精鋼腕表大型款，約90,000元，預計9月上市。圖／卡地亞提供
卡地亞Tank Must精鋼腕表大型款，約90,000元，預計9月上市。圖／卡地亞提供

第75屆坎城影展於當地時間5月28日在法國落幕，回顧影展期間最帥氣男星，與奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）共同主演《貓王艾維斯》（Elvis）的美國鮮肉男星奧斯汀·巴特勒（Austin Butler）無疑是一大焦點。首映紅毯上，他在黑色緞面西裝禮服翻領上綴上鮮花，搭配卡地亞（CARTIER）今年最新Tank Must de Cartier全黑面精鋼腕表、白K金材質的Juste un Clou釘子手鐲與白K金LOVE戒指，與女友美國超模Kaia Gerber一起現身，神仙畫面令人難忘。卡地亞也在此際宣布他加入形象大使的行列，成為品牌美洲區的代言人。

今年坎城紅毯上「台彎之光」男星明道，是坎城官方贊助夥伴蕭邦（Chopard）的品牌之友，今年特地出席由女星湯唯主演的南韓知名導演朴贊郁新作《離開的決心》（Decision to Leave）首映紅毯，身穿黑色搭配白色西上裝、配戴蕭邦 L.U.C Quattro 18 K玫瑰金腕表，是蕭邦製表廠擁有日內瓦印記的旗艦之作。

南韓歐巴李政宰此次攜帶自己首度擔任自編、自導、自演的電影《HUNT》至坎城亮相，在首映紅毯上，則配戴了蕭邦鑲嵌長方形鑽石的L.U.C Heritage Grand Cru白金酒桶型腕表亮相，這是蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele於1997年推出的款式，優雅的酒桶形曲線在寶石的閃耀下更顯迷人，黑色漆面凸顯白色羅馬數字和環繞邊緣分鐘軌道，腕表厚度僅7.74毫米，是優雅紳士的紅毯首選。

除了腕表，從敘利亞戰火中走出來的超級模特兒阿邁德．康塔爾（Ahmad Kontar）是少數以珠寶搶鏡的男性名人。他在《渡渡鳥》（Dodo）的首映紅毯上配戴了CHAUMET的珠寶Torsade de Chaumet系列項鍊與胸針，以洋溢現代感的不對稱螺旋形鑽石繩結演繹建築經典。

韓國演員明星兼導演李政宰配戴蕭邦 L.U.C Heritage Grand Cru系列18K白金鑲鑽腕表出席第75屆坎城影展《Hunt》首映紅毯。圖／蕭邦提供
韓國演員明星兼導演李政宰配戴蕭邦 L.U.C Heritage Grand Cru系列18K白金鑲鑽腕表出席第75屆坎城影展《Hunt》首映紅毯。圖／蕭邦提供
美國演員Austin Butler成為卡地亞最新形象大使。圖／卡地亞提供
美國演員Austin Butler成為卡地亞最新形象大使。圖／卡地亞提供
台灣男星明道配戴蕭邦L.U.C Quattro 18K玫瑰金腕表出席坎城影展首映紅毯。圖／蕭邦提供
台灣男星明道配戴蕭邦L.U.C Quattro 18K玫瑰金腕表出席坎城影展首映紅毯。圖／蕭邦提供
男模Ahmad Kontar配戴CHAUMET珠寶Torsade de Chaumet系列作品登上坎城影展紅毯。圖／CHAUMET提供
男模Ahmad Kontar配戴CHAUMET珠寶Torsade de Chaumet系列作品登上坎城影展紅毯。圖／CHAUMET提供
韓國演員明星兼導演李政宰配戴蕭邦 L.U.C Heritage Grand Cru系列18K白金鑲鑽腕表出席第75屆坎城影展《Hunt》首映紅毯。圖／蕭邦提供
韓國演員明星兼導演李政宰配戴蕭邦 L.U.C Heritage Grand Cru系列18K白金鑲鑽腕表出席第75屆坎城影展《Hunt》首映紅毯。圖／蕭邦提供
卡地亞LOVE白K金戒指，約11萬3,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE白K金戒指，約11萬3,000元。圖／卡地亞提供
蕭邦L.U.C Heritage Grand Cru腕表，38.5 x 38.8毫米18K白金表殼鑲嵌40顆長方形切割鑽石共3.05克拉、Calibre 97.01-L超薄自動機芯。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Heritage Grand Cru腕表，38.5 x 38.8毫米18K白金表殼鑲嵌40顆長方形切割鑽石共3.05克拉、Calibre 97.01-L超薄自動機芯。圖／蕭邦提供
美國演員Austin Butler成為卡地亞最新形象大使，配戴卡地亞珠寶腕表登上坎城首映紅毯。圖／卡地亞提供
美國演員Austin Butler成為卡地亞最新形象大使，配戴卡地亞珠寶腕表登上坎城首映紅毯。圖／卡地亞提供
美國演員Austin Butler成為卡地亞最新形象大使。圖／卡地亞提供
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Torsade de Chaumet白K金鑲鑽胸針，93萬5,000元。圖／CHAUMET提供
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卡地亞Juste un Clou白K金手鐲，約23萬7,000元。圖／卡地亞提供
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Torsade de Chaumet白K金鑲鑽項鍊，174萬9,000元。圖／CHAUMET提供
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