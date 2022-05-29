男神Austin Butler擒美洲豹代言 明道、李政宰戴蕭邦

第75屆坎城影展於當地時間5月28日在法國落幕，回顧影展期間最帥氣男星，與奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）共同主演《貓王艾維斯》（Elvis）的美國鮮肉男星奧斯汀·巴特勒（Austin Butler）無疑是一大焦點。首映紅毯上，他在黑色緞面西裝禮服翻領上綴上鮮花，搭配卡地亞（CARTIER）今年最新Tank Must de Cartier全黑面精鋼腕表、白K金材質的Juste un Clou釘子手鐲與白K金LOVE戒指，與女友美國超模Kaia Gerber一起現身，神仙畫面令人難忘。卡地亞也在此際宣布他加入形象大使的行列，成為品牌美洲區的代言人。

今年坎城紅毯上「台彎之光」男星明道，是坎城官方贊助夥伴蕭邦（Chopard）的品牌之友，今年特地出席由女星湯唯主演的南韓知名導演朴贊郁新作《離開的決心》（Decision to Leave）首映紅毯，身穿黑色搭配白色西上裝、配戴蕭邦 L.U.C Quattro 18 K玫瑰金腕表，是蕭邦製表廠擁有日內瓦印記的旗艦之作。

南韓歐巴李政宰此次攜帶自己首度擔任自編、自導、自演的電影《HUNT》至坎城亮相，在首映紅毯上，則配戴了蕭邦鑲嵌長方形鑽石的L.U.C Heritage Grand Cru白金酒桶型腕表亮相，這是蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele於1997年推出的款式，優雅的酒桶形曲線在寶石的閃耀下更顯迷人，黑色漆面凸顯白色羅馬數字和環繞邊緣分鐘軌道，腕表厚度僅7.74毫米，是優雅紳士的紅毯首選。