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坎城影展倒數中！名人影星造型精銳盡出秀奢華

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
傑克葛倫霍三月在敦倫出席新片《劫命救護》首映時，藏在袖口裡的還有一只Santos腕表，展現出他對腕表、對卡地亞的喜愛。圖 / 翻攝自 ig @ jakegyllenhaal
傑克葛倫霍三月在敦倫出席新片《劫命救護》首映時，藏在袖口裡的還有一只Santos腕表，展現出他對腕表、對卡地亞的喜愛。圖 / 翻攝自 ig @ jakegyllenhaal

坎城影展即將在5月29日邁向尾聲，從5月17開始，為期近2周的這個國際盛會，連日來都有明星名人頻繁出席，並選擇在不同活動中，以不同造型搭配珠寶腕表、展現迥異的魅力造型。

湯唯今年演出電影《分手的決心》並參加首映典禮，該電影因由名導朴贊郁執導，加上韓國大鐘獎與青龍獎的雙料影帝朴海日在戲中與湯唯有著吃重對手戲，讓電影討論聲浪不斷。在首映典禮時，湯唯以一襲白色小洋裝造型，同時巧搭伯爵（PIAGET）的Polo系列36毫米玫瑰金腕表，同時手上再選擇了兩款Possession系列18K白金藍寶石及鑽石戒指，以白金搭配藍寶石，一如小洋裝的配色，帶來夏日的清新甜美。

男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）今年則與26歲超模女友Jeanne Cadieu一同參加影展，除身穿劍領黑色西裝，袖口裡的還有一只卡地亞（Cartier）的Tank Chinoise腕表，屬於「坦克」系列中的「中國坦克」，並以黃金打造表殼。事實上，今年三月當他出席新片《劫命救護》在倫敦的首映時，當時也不經意秀出了襯衫下的卡地亞Santos腕表。以收藏品而言，腕表或可視為男性的珠寶，連續兩場重要活動都配戴上Cartier，想來卡地亞對Jake Gyllenhaal而言，應該是真愛無誤了。

PIAGET Possession系列18K白金藍寶石及鑽石戒指，價格店洽。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金藍寶石及鑽石戒指，價格店洽。圖 / PIAGET提供
傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）今年參加影展時，以劍領黑色西裝搭配的卡地亞（Cartier）的Tank Chinoise「中國坦克」腕表。圖 / 卡地亞提供
傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）今年參加影展時，以劍領黑色西裝搭配的卡地亞（Cartier）的Tank Chinoise「中國坦克」腕表。圖 / 卡地亞提供
湯唯在坎城影展期間配戴的伯爵Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕表，115萬元。圖 / PIAGET提供
湯唯在坎城影展期間配戴的伯爵Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕表，115萬元。圖 / PIAGET提供
湯唯參加電影《分手的決心》的首映典禮並配戴上伯爵珠寶與腕表，該部電影因有名導朴贊郁加持，讓討論話題持續延燒。圖 / PIAGET提供
湯唯參加電影《分手的決心》的首映典禮並配戴上伯爵珠寶與腕表，該部電影因有名導朴贊郁加持，讓討論話題持續延燒。圖 / PIAGET提供

腕表 電影 珠寶

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