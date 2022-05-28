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坎城影展倒數中！名人影星造型精銳盡出秀奢華
坎城影展即將在5月29日邁向尾聲，從5月17開始，為期近2周的這個國際盛會，連日來都有明星名人頻繁出席，並選擇在不同活動中，以不同造型搭配珠寶或腕表、展現迥異的魅力造型。
湯唯今年演出電影《分手的決心》並參加首映典禮，該電影因由名導朴贊郁執導，加上韓國大鐘獎與青龍獎的雙料影帝朴海日在戲中與湯唯有著吃重對手戲，讓電影討論聲浪不斷。在首映典禮時，湯唯以一襲白色小洋裝造型，同時巧搭伯爵（PIAGET）的Polo系列36毫米玫瑰金腕表，同時手上再選擇了兩款Possession系列18K白金藍寶石及鑽石戒指，以白金搭配藍寶石，一如小洋裝的配色，帶來夏日的清新甜美。
男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）今年則與26歲超模女友Jeanne Cadieu一同參加影展，除身穿劍領黑色西裝，袖口裡的還有一只卡地亞（Cartier）的Tank Chinoise腕表，屬於「坦克」系列中的「中國坦克」，並以黃金打造表殼。事實上，今年三月當他出席新片《劫命救護》在倫敦的首映時，當時也不經意秀出了襯衫下的卡地亞Santos腕表。以收藏品而言，腕表或可視為男性的珠寶，連續兩場重要活動都配戴上Cartier，想來卡地亞對Jake Gyllenhaal而言，應該是真愛無誤了。
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