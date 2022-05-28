坎城影展倒數中！名人影星造型精銳盡出秀奢華

坎城影展即將在5月29日邁向尾聲，從5月17開始，為期近2周的這個國際盛會，連日來都有明星名人頻繁出席，並選擇在不同活動中，以不同造型搭配珠寶或腕表、展現迥異的魅力造型。

湯唯今年演出電影《分手的決心》並參加首映典禮，該電影因由名導朴贊郁執導，加上韓國大鐘獎與青龍獎的雙料影帝朴海日在戲中與湯唯有著吃重對手戲，讓電影討論聲浪不斷。在首映典禮時，湯唯以一襲白色小洋裝造型，同時巧搭伯爵（PIAGET）的Polo系列36毫米玫瑰金腕表，同時手上再選擇了兩款Possession系列18K白金藍寶石及鑽石戒指，以白金搭配藍寶石，一如小洋裝的配色，帶來夏日的清新甜美。