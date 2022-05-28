台中「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展 今天開幕

台中市萬和宮麻芛文化館「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展今開幕，展出42件作品。「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展展期至7月31日，今天上午10時開幕，因應疫情，開幕式後的茶會改為贈送麵線及礦泉水，與會人士在做好防疫下與會，依舊相當溫馨、熱鬧。

東方水墨畫會理事長何木火說，感謝萬和宮的盛情邀展，此次聯展主題意指涵養大自然包羅萬象的面貌，萬事萬物皆可營造入畫，透過藝術創作，感受大地靈氣。參展作品各有不同的風格，畫出屬於自己感受內心世界的各地風情與美景。

萬和宮董事長蕭清杰說，感謝水墨行者何木火大師多年來鼓勵學員踴躍參加萬和美展，每屆都有很好成績，很不簡單。具338年歷史的萬和宮，長期推動鄉土文化藝術，盼希望能夠在大家支持下，挖掘更多藝術人才。

何木火1958年出生於台中大里竹子坑農家，早年曾跟隨近代書畫名家井松嶺習畫，讓他對於傳統水墨的山水布局、筆墨趣味、皴法暈染等技法均有所領略，更能融會傳統筆墨，結合潑墨、重彩、寫意、抽象等多種手法，推陳出新，畫作禪意入畫、畫境雋詠靜謐。

東方水墨畫會總幹事張惠華說，東方水墨畫會是由何木火在2001年策劃成立，推展藝術不遺餘力，帶領各期班學員傾囊相授，特別要求德性，也很重視水墨畫的傳承。畫會定期舉辦藝術研習與文化活動，每年也展出新畫作或得獎作品，希望藉著展覽拋磚引玉，期許水墨精神如東方之光，生生不息。

何木火桃李滿天下，至今每五天開班授課，熱心指導學員，門生已有不少成藝術名家。東方水墨畫會會員從2013年開始，踴躍參與萬和美展比賽，每屆均有多人獲佳績，堪稱常勝軍。