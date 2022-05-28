快訊

郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

今年逾千人染疫亡！今127死亡含2男童 因腦水腫、腦腫瘤不治

直播／本土+80835！ 中重症+408、死亡+127 雙創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展 今天開幕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市萬和宮麻芛文化館「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展今開幕。圖／萬和宮文教基金會提供
台中市萬和宮麻芛文化館「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展今開幕。圖／萬和宮文教基金會提供

台中市萬和宮麻芛文化館「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展今開幕，展出42件作品。「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展展期至7月31日，今天上午10時開幕，因應疫情，開幕式後的茶會改為贈送麵線及礦泉水，與會人士在做好防疫下與會，依舊相當溫馨、熱鬧。

東方水墨畫會理事長何木火說，感謝萬和宮的盛情邀展，此次聯展主題意指涵養大自然包羅萬象的面貌，萬事萬物皆可營造入畫，透過藝術創作，感受大地靈氣。參展作品各有不同的風格，畫出屬於自己感受內心世界的各地風情與美景。

萬和宮董事長蕭清杰說，感謝水墨行者何木火大師多年來鼓勵學員踴躍參加萬和美展，每屆都有很好成績，很不簡單。具338年歷史的萬和宮，長期推動鄉土文化藝術，盼希望能夠在大家支持下，挖掘更多藝術人才。

何木火1958年出生於台中大里竹子坑農家，早年曾跟隨近代書畫名家井松嶺習畫，讓他對於傳統水墨的山水布局、筆墨趣味、皴法暈染等技法均有所領略，更能融會傳統筆墨，結合潑墨、重彩、寫意、抽象等多種手法，推陳出新，畫作禪意入畫、畫境雋詠靜謐。

東方水墨畫會總幹事張惠華說，東方水墨畫會是由何木火在2001年策劃成立，推展藝術不遺餘力，帶領各期班學員傾囊相授，特別要求德性，也很重視水墨畫的傳承。畫會定期舉辦藝術研習與文化活動，每年也展出新畫作或得獎作品，希望藉著展覽拋磚引玉，期許水墨精神如東方之光，生生不息。

何木火桃李滿天下，至今每五天開班授課，熱心指導學員，門生已有不少成藝術名家。東方水墨畫會會員從2013年開始，踴躍參與萬和美展比賽，每屆均有多人獲佳績，堪稱常勝軍。

麻芛文化館開放時間為周休假日及農曆初一、十五日，上午九時至中午，下午一時30分至五時。

台中市萬和宮麻芛文化館「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展今開幕。圖／萬和宮文教基金會提供
台中市萬和宮麻芛文化館「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展今開幕。圖／萬和宮文教基金會提供

水墨畫 疫情 台中市

延伸閱讀

高溫多彩釉老陶藝家 王修功展新釉

一枝一筆一世界 五師生速寫紓壓無心插柳開畫展

官民攜手 重塑「香港旅遊」招牌

瞄準孩童塗鴉潛力 台灣NFT藝術平台成立

相關新聞

台中「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展 今天開幕

台中市萬和宮麻芛文化館「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展今開幕，展出42件作品。「涵融萬殊」東方水墨畫會聯展展期至7月31日，...

高峰連線！萬寶龍 X 登山家Nimsdai Purja二刷世界紀錄

工藝的深度，通常也反應了人類意志的強度。萬寶龍（Montblanc）之友、尼泊爾傳奇登山家Nimsdai Purja，近...

台中青年秀創意！逛歷史建築第4市場體驗動漫多重宇宙

台中市勞工局挺青年大秀創意，歷史建築第四市場即日起至6月14日推出「漫慢台中」開啟動漫的多重宇宙特展，集結台中市漫畫從業...

布袋美食黑皮酥巨無霸肉圓店停業10天 今復業

本土疫情延燒，嘉義縣沿海布袋觀光商圈觀光漁市生意淒慘，布袋街區觀光協會理事長游志豪經營的黑皮海鮮餐廳，因員工確診又遊客少...

隨拍隨印 出遊必備拍立得珍藏回憶！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「拍立得」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大家用拍立得品牌網路聲量排行，以及五大拍立得選購考量有哪些。

你今天洗手了嗎？熱議手部清潔用品一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「手部清潔用品」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的各種手部清潔用品，與最熱門手部清潔商品的選購考量面向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。