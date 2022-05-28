高峰連線！萬寶龍 X 登山家Nimsdai Purja二刷世界紀錄
工藝的深度，通常也反應了人類意志的強度。萬寶龍（Montblanc）之友、尼泊爾傳奇登山家Nimsdai Purja，近日甫登上了世界第一高峰聖母峰，除了創下兩項世界紀錄，陪伴在他手上的更是世界首款「無氧腕表」限量290只的「萬寶龍1858系列Geosphere計時腕表」，也像是將品牌原點：西歐第一高峰的白朗峰與世界第一高峰，精神連線。
從2022年5月7日至16日，出生在尼泊爾的英國登山名家Nimsdai Purja突破極限，他先登上了世界第三高峰干城章嘉峰，接著挑戰世界最高峰聖母峰，最後登上洛子峰，全程處於「無氧攀登」狀態。由於隨著海拔越高，氧氣將越為稀薄、因此令攀登中對體能的挑戰大幅度提升，也讓「無氧攀登」全世界14座八千公尺大山，被視作幾如登天的超高難度任務；完成任務後的Nimsdai Purja表示，很高興完成自己設下的挑戰，也謝謝萬寶龍的支持，「不僅為我提供了這款專為極端環境設計的創新腕表，還與我們一起努力，清理堆積的探險廢物，解決喜馬拉雅山環境的污染問題。」
Nimsdai Purja手上配戴的「萬寶龍1858系列Geosphere計時腕表」限量款290，是品牌四月時發表的年度新品，表款最大特色更在於表款附有「零氧氣」證書，證明腕表內部並不存在氧氣，其優點是：即時登上8,000公尺以上的超高海拔，機芯、面盤內部也不會起霧，而尋常平地時表款內部元件也不會氧化，所以將擁有更長的使用壽命。
兩造本次不僅完成了攀登世界第一高峰的計畫，萬寶龍更與Nimsdai基金會的Big Mountain Cleanup計畫合作，支持基金會在全球各地受登山者喜愛的高山上建立季節性的全職清潔隊，同時配合當地的回收與教育計畫。原來人類的意志不僅可以反應工藝的強度，對於人們要留給次世代何等的生存環境與三觀？或同樣在此一合作中，清楚展現。
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