高峰連線！萬寶龍 X 登山家Nimsdai Purja二刷世界紀錄

工藝的深度，通常也反應了人類意志的強度。萬寶龍（Montblanc）之友、尼泊爾傳奇登山家Nimsdai Purja，近日甫登上了世界第一高峰聖母峰，除了創下兩項世界紀錄，陪伴在他手上的更是世界首款「無氧腕表」限量290只的「萬寶龍1858系列Geosphere計時腕表」，也像是將品牌原點：西歐第一高峰的白朗峰與世界第一高峰，精神連線。

從2022年5月7日至16日，出生在尼泊爾的英國登山名家Nimsdai Purja突破極限，他先登上了世界第三高峰干城章嘉峰，接著挑戰世界最高峰聖母峰，最後登上洛子峰，全程處於「無氧攀登」狀態。由於隨著海拔越高，氧氣將越為稀薄、因此令攀登中對體能的挑戰大幅度提升，也讓「無氧攀登」全世界14座八千公尺大山，被視作幾如登天的超高難度任務；完成任務後的Nimsdai Purja表示，很高興完成自己設下的挑戰，也謝謝萬寶龍的支持，「不僅為我提供了這款專為極端環境設計的創新腕表，還與我們一起努力，清理堆積的探險廢物，解決喜馬拉雅山環境的污染問題。」

Nimsdai Purja手上配戴的「萬寶龍1858系列Geosphere計時腕表」限量款290，是品牌四月時發表的年度新品，表款最大特色更在於表款附有「零氧氣」證書，證明腕表內部並不存在氧氣，其優點是：即時登上8,000公尺以上的超高海拔，機芯、面盤內部也不會起霧，而尋常平地時表款內部元件也不會氧化，所以將擁有更長的使用壽命。