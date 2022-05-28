台中青年秀創意！逛歷史建築第4市場體驗動漫多重宇宙

台中市勞工局挺青年大秀創意，歷史建築第四市場即日起至6月14日推出「漫慢台中」開啟動漫的多重宇宙特展，集結台中市漫畫從業人員職業工會、Level X勇者漫畫工作室、魔特創意Movect Studios、大明高中多媒體動畫科、大葉大學多媒體數位內容學士學位學程精彩作品、靜宜大學蓋夏圖書館也精選50本漫畫，讓民眾逛市場也能體驗在地的動漫動多重宇宙。

台中市政府勞工局長張大春說，第四市場為歷史建築，去年12月以全新的面貌、全新的主題與大家見面，陸續舉辦歷史建築保存活化推廣展示、漫畫及插畫主題性活動或在地青創市集，並提供具漫畫及插畫主題的遊憩服務、商品販售與餐飲機能。

張大春指出，透過「漫慢台中」開啟動漫的多重宇宙特展的策展，提供青年更多元的舞台，展現台中動漫產業的軟實力與人才培育成果，同時也扶持台灣漫畫家，促進台漫發展與整合，為第四市場注入青年活力，帶動東區在地文化新風貌。

勞工局說明，這次展覽邀請多位台灣知名漫畫家、漫畫工作室與中部多間學校共襄盛舉，現場展出知名漫畫家洪育府、許瑞峰、諸星（黃信凱）、FAN（范惟智）、沾水筆尖G（廖建彰）與Level X勇者漫畫工作室等作品外，還有台中Vtuber虛擬偶像「雨宮夢」Yume，魔特創意製作的台中捷運「等待中的幸福」動漫MV等。