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台中青年秀創意！逛歷史建築第4市場體驗動漫多重宇宙
台中市勞工局挺青年大秀創意，歷史建築第四市場即日起至6月14日推出「漫慢台中」開啟動漫的多重宇宙特展，集結台中市漫畫從業人員職業工會、Level X勇者漫畫工作室、魔特創意Movect Studios、大明高中多媒體動畫科、大葉大學多媒體數位內容學士學位學程精彩作品、靜宜大學蓋夏圖書館也精選50本漫畫，讓民眾逛市場也能體驗在地的動漫動多重宇宙。
台中市政府勞工局長張大春說，第四市場為歷史建築，去年12月以全新的面貌、全新的主題與大家見面，陸續舉辦歷史建築保存活化推廣展示、漫畫及插畫主題性活動或在地青創市集，並提供具漫畫及插畫主題的遊憩服務、商品販售與餐飲機能。
張大春指出，透過「漫慢台中」開啟動漫的多重宇宙特展的策展，提供青年更多元的舞台，展現台中動漫產業的軟實力與人才培育成果，同時也扶持台灣漫畫家，促進台漫發展與整合，為第四市場注入青年活力，帶動東區在地文化新風貌。
勞工局說明，這次展覽邀請多位台灣知名漫畫家、漫畫工作室與中部多間學校共襄盛舉，現場展出知名漫畫家洪育府、許瑞峰、諸星（黃信凱）、FAN（范惟智）、沾水筆尖G（廖建彰）與Level X勇者漫畫工作室等作品外，還有台中Vtuber虛擬偶像「雨宮夢」Yume，魔特創意製作的台中捷運「等待中的幸福」動漫MV等。
靜宜大學蓋夏圖書館精選50本台劇改編漫畫、台灣畫冊畫集以及極具台灣精神的CCC創作集；邀大明高中多媒體動畫科與大葉大學多媒體數位內容學士學位學程展出師生得獎作品；多部台漫作品展現台灣在地的記憶與生活。更多活動資訊請查詢「第四市場」官網、FB粉絲專頁或IG。
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