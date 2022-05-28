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布袋美食黑皮酥巨無霸肉圓店停業10天 今復業
本土疫情延燒，嘉義縣沿海布袋觀光商圈觀光漁市生意淒慘，布袋街區觀光協會理事長游志豪經營的黑皮海鮮餐廳，因員工確診又遊客少，停業10天，今天重新開門營業，招牌美食「黑皮酥巨無霸肉圓店」不漲價，提供外帶、宅配。
「黑皮酥巨無霸肉圓體積比普通肉圓大2倍，餡料有干貝、蝦仁、雞肉絲等多達7種，推出5年，從60元開始賣，100年調整90元，105 年調為目前的100元，維持5年，疫情影響及俄烏戰爭，萬物齊漲，許多同業紛紛調漲，游志豪吸收成本，維持原價凍漲。
游志豪曾在禎祥食品公司當食品技師，返鄉接手父親黑皮海鮮餐廳，巨無霸海鮮肉圓製作過程費工，前1晚要先做好底層餅皮，接著加料覆蓋上層餅皮，然後再放入蒸籠蒸0分鐘，最後再放入冷凍庫冷藏6小時，增加外皮的Ｑ度，大約油炸3至4分鐘即可食用，內餡共有干貝、蝦仁、雞肉絲、香菇、滷蛋、芋頭及豬肉等7樣。
他說，本土疫情爆發，觀光商圈餐廳小吃攤商生意比去年三級管制還慘，前陣子他的餐廳有員工確診，餐廳停業十天，今天復業，許多店家仍暫時關門休息，疫情還在燒，客人怕染疫不敢上門，餐廳收入遽減，經濟部公布金援紓困，又要求振興帶進客人兩難，不如直接補助人事、租金開支，讓員工有薪水領，免放無薪假，又能減少業者營業損失才能實際受惠。
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