快訊

連勝文拜訪桃園議長邱奕勝 在場人士透露談到張善政

新電信三雄時代將至 中華電：用戶跟價值競爭更激烈

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導
中華電信股東會費時9小時又31分鐘結束，董事長謝繼茂（左二）、總經理郭水義（右二）、執副洪維國（左一）、執副陳宇紳（右一）會後接受採訪。照片／中華電信提供
中華電信股東會費時9小時又31分鐘結束，董事長謝繼茂（左二）、總經理郭水義（右二）、執副洪維國（左一）、執副陳宇紳（右一）會後接受採訪。照片／中華電信提供

中華電信（2412）今（27）日股東會耗時9個小時又31分鐘才結束，會後董事長謝繼茂及總經理郭水義接受採訪。面對電信產業走向合併，未來將迎向新電信三雄時代，謝繼茂表示，未來新三雄用戶、網路及頻譜規模將差不多大，未來在用戶服務跟價值競爭將更激烈。

台灣大（3045）計畫合併台灣之星，遠傳電信（4904）計畫合併亞太電信（3682），用戶數都超過920萬戶直逼電信老大哥中華電信的千萬用戶。

謝繼茂表示，未來產業將更激烈競爭，包含客戶服務要更親切體貼，產品走向價值競爭，包含品質、加值服務及新應用服務的差異化。

近期亞太電信將900M頻段賣給中華電信，換得與中華電信3G漫遊，中華電信總經理郭水義表示，中華電信在5G網路擁有最優頻寬及最佳頻譜，取得900M頻段後，有效提升低頻優勢，加上5G開台以來，取得消費客戶、政府跟企業的客戶優勢，同時透過固網、行動、WiFi網路打造三網飆配，三網高速傳輸以及客戶基礎，將是中華電信最獨特的特色與優勢。

而針對今年市場關注的企業專網業務，郭水義表示，5G開台兩年，政府及大型指標型客戶積極推動企業專網，起了帶頭作用，審慎樂觀看待未來企業專網發展，過去兩年已經累積文創場域的兩廳院、高雄亞灣區、桃園亞洲矽谷等指標性案場，同時也切入製造、航運、精密機械等指標性企業客戶。

郭水義表示，中華電信企業專網也積極布局海外市場，攜手台達電（2308）與泰國合作夥伴搶進泰國，未來也將深耕越南市場。

泰國 桃園 兩廳院

延伸閱讀

低軌衛星2023年登台？中華電信：有希望但沒把握

中華電信Hami Video「4D全視角」直播中職熱血賽事

職棒新賽季開打 Hami Video 4D全視角直播觀賽

立委指中華電信子公司造假工時 呼籲主管機關監督輔導

相關新聞

誠品信義生存戰 吳旻潔坦言無備案「消失就無法複製」

誠品敦南店熄燈後，誠品24小時書店的接棒者「誠品信義店」租約即將在2023年底到期，誠品生活董事長吳旻潔今天在股東常會拋...

桃園人有口福了 輕鬆享有正宗義法料理

在競爭激烈的台北信義區開業已六年的「JK STUDIO新義法料理」，將看似高檔的義法料理以輕鬆聚餐方式貼近生活，深獲饕客喜愛，現在更進駐華泰名品城一期的三樓主題餐廳，在多數連鎖餐飲品牌中可謂一枝獨秀，要以精緻美食，特選葡萄酒與法式手工甜點，分享予在地更多的美好。

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

全台首家！台北晶華「漁港直送九宮格餐盒」限時開賣

響應6月8日世界海洋日，台北晶華酒店與農委會漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作，率全台飯店業之先，成為全國住宿及餐飲...

Salvatore Ferragamo 2022早秋 反骨也高冷

風格的浪潮，總在時序間自由穿梭，不時擦出令人另眼相看的變奏花火。Salvatore Ferragamo近日推出全新202...

預約疫後夏日出遊 捷絲旅台南十鼓館推住房優惠

國內疫情進入高峰，旅客的旅遊計畫趨於謹慎，然而暑假轉眼就要來臨，迎接旅遊旺季，捷絲旅台南十鼓館為計劃出遊散心旅人打造出三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。