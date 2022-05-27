新電信三雄時代將至 中華電：用戶跟價值競爭更激烈

中華電信（2412）今（27）日股東會耗時9個小時又31分鐘才結束，會後董事長謝繼茂及總經理郭水義接受採訪。面對電信產業走向合併，未來將迎向新電信三雄時代，謝繼茂表示，未來新三雄用戶、網路及頻譜規模將差不多大，未來在用戶服務跟價值競爭將更激烈。

台灣大（3045）計畫合併台灣之星，遠傳電信（4904）計畫合併亞太電信（3682），用戶數都超過920萬戶直逼電信老大哥中華電信的千萬用戶。

謝繼茂表示，未來產業將更激烈競爭，包含客戶服務要更親切體貼，產品走向價值競爭，包含品質、加值服務及新應用服務的差異化。

近期亞太電信將900M頻段賣給中華電信，換得與中華電信3G漫遊，中華電信總經理郭水義表示，中華電信在5G網路擁有最優頻寬及最佳頻譜，取得900M頻段後，有效提升低頻優勢，加上5G開台以來，取得消費客戶、政府跟企業的客戶優勢，同時透過固網、行動、WiFi網路打造三網飆配，三網高速傳輸以及客戶基礎，將是中華電信最獨特的特色與優勢。

而針對今年市場關注的企業專網業務，郭水義表示，5G開台兩年，政府及大型指標型客戶積極推動企業專網，起了帶頭作用，審慎樂觀看待未來企業專網發展，過去兩年已經累積文創場域的兩廳院、高雄亞灣區、桃園亞洲矽谷等指標性案場，同時也切入製造、航運、精密機械等指標性企業客戶。

郭水義表示，中華電信企業專網也積極布局海外市場，攜手台達電（2308）與泰國合作夥伴搶進泰國，未來也將深耕越南市場。