全台首家！台北晶華「漁港直送九宮格餐盒」限時開賣

響應6月8日世界海洋日，台北晶華酒店與農委會漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作，率全台飯店業之先，成為全國住宿及餐飲業第一家「愛海店家」，並同步推出五星獨饗餐「漁港直送晶華九宮格」，6月1日至6月30日於「晶華美食到你家」官網銷售，原價每份1,280元，訂購10份以上可享優惠價880元。

漁業署代理署長范美玲表示，台灣鬼頭刀年產量約4,300噸，為沿近海前五大漁獲，台東新港佔全國鬼頭刀漁獲總量42%，產量全國第一。鬼頭刀具有強勁的活動力，肉質扎實少刺，營養價值高，脂肪低，適合現代人餐飲需求，因此如何永續使用漁業資源是非常重要的課題。

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會林愛龍執行長特別感謝晶華酒店率全國飯店業之先，在外送餐盒及自助餐使用「新港鬼頭刀延繩釣友善船隊」撈捕的鬼頭刀，樹立餐飲業守護海洋、實踐企業社會責任的行動楷模。

他也說明，「愛海店家」須符合三項要求，包括食材必須使用至少一種「海洋之心生態標章」認證的台灣永續海鮮，廚房必須通過海洋之心生態標章產銷監管鏈認證，確保食材溯源及水產品保存衛生安全，以及於店面或官網標示永續海鮮資訊。

台北晶華酒店餐飲部執行副總羅明威表示，響應世界海洋日，精心設計「九宮格愛海料理餐盒」，將美味與永續兼具的黑潮海鮮直送到府。日後也會於飯店一樓的自助餐廳柏麗廳，推出豐富的新港漁獲佳餚以饗饕客。

餐盒以來自台東新港並獲得「海洋之心銀級標章」的鬼頭刀為主角，搭配黃鰭鮪、劍旗魚、東海岸甜白蝦，用台式作法表現鮮美滋味。菜色包括炙燒秘製鮪魚、剁椒鬼頭刀、金沙香酥旗魚、蒜味生抽白蝦、山藥蘆筍、蟹粉燒豆腐、野菇四季豆、蘿蔔絲酥餅、新港干貝醬櫻花蝦菜飯。

其中，「炙燒秘製鮪魚」擁有多種層次香氣；「剁椒鬼頭刀」有著微辣風味，讓人胃口大開；「金沙香酥旗魚」以麵衣裹上鹹香蛋黃佐以新港當地的旗魚鬆，展現旗魚甘甜與旗魚鬆的酥脆口感。

地址：台北市中山北路二段39巷3號