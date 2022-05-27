快訊

連勝文拜訪桃園議長邱奕勝 在場人士透露談到張善政

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首家！台北晶華「漁港直送九宮格餐盒」限時開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
晶華酒店與漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作舉行「新港鱰光．晶華呈獻」水產品推介會，圖左為晶華酒店餐飲執行副總羅明威、右為農委會漁業署署長范美玲。圖／晶華酒店提供
晶華酒店與漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作舉行「新港鱰光．晶華呈獻」水產品推介會，圖左為晶華酒店餐飲執行副總羅明威、右為農委會漁業署署長范美玲。圖／晶華酒店提供

響應6月8日世界海洋日，台北晶華酒店與農委會漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作，率全台飯店業之先，成為全國住宿及餐飲業第一家「愛海店家」，並同步推出五星獨饗餐「漁港直送晶華九宮格」，6月1日至6月30日於「晶華美食到你家」官網銷售，原價每份1,280元，訂購10份以上可享優惠價880元。

漁業署代理署長范美玲表示，台灣鬼頭刀年產量約4,300噸，為沿近海前五大漁獲，台東新港佔全國鬼頭刀漁獲總量42%，產量全國第一。鬼頭刀具有強勁的活動力，肉質扎實少刺，營養價值高，脂肪低，適合現代人餐飲需求，因此如何永續使用漁業資源是非常重要的課題。

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會林愛龍執行長特別感謝晶華酒店率全國飯店業之先，在外送餐盒及自助餐使用「新港鬼頭刀延繩釣友善船隊」撈捕的鬼頭刀，樹立餐飲業守護海洋、實踐企業社會責任的行動楷模。

他也說明，「愛海店家」須符合三項要求，包括食材必須使用至少一種「海洋之心生態標章」認證的台灣永續海鮮，廚房必須通過海洋之心生態標章產銷監管鏈認證，確保食材溯源及水產品保存衛生安全，以及於店面或官網標示永續海鮮資訊。

台北晶華酒店餐飲部執行副總羅明威表示，響應世界海洋日，精心設計「九宮格愛海料理餐盒」，將美味與永續兼具的黑潮海鮮直送到府。日後也會於飯店一樓的自助餐廳柏麗廳，推出豐富的新港漁獲佳餚以饗饕客。

餐盒以來自台東新港並獲得「海洋之心銀級標章」的鬼頭刀為主角，搭配黃鰭鮪、劍旗魚、東海岸甜白蝦，用台式作法表現鮮美滋味。菜色包括炙燒秘製鮪魚、剁椒鬼頭刀、金沙香酥旗魚、蒜味生抽白蝦、山藥蘆筍、蟹粉燒豆腐、野菇四季豆、蘿蔔絲酥餅、新港干貝醬櫻花蝦菜飯。

其中，「炙燒秘製鮪魚」擁有多種層次香氣；「剁椒鬼頭刀」有著微辣風味，讓人胃口大開；「金沙香酥旗魚」以麵衣裹上鹹香蛋黃佐以新港當地的旗魚鬆，展現旗魚甘甜與旗魚鬆的酥脆口感。

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-2521-5000 轉3878 五星外賣櫃

台北晶華精心設計的「九宮格愛海料理餐盒」，將美味與永續兼具的黑潮海鮮直送到府。圖／晶華酒店提供
台北晶華精心設計的「九宮格愛海料理餐盒」，將美味與永續兼具的黑潮海鮮直送到府。圖／晶華酒店提供

海鮮 酒店 漁業署

延伸閱讀

天天吃星料理 每套1,480起！晶華推動「美食訂閱制」

晶華「美食小管家」化身LINE貼圖 下載就送百元消費金

嘉縣全台最大空心菜產地因梅雨受損 政府協助農民紓困

宅食經濟再起 晶華推出宅家美食訂閱制

相關新聞

誠品信義生存戰 吳旻潔坦言無備案「消失就無法複製」

誠品敦南店熄燈後，誠品24小時書店的接棒者「誠品信義店」租約即將在2023年底到期，誠品生活董事長吳旻潔今天在股東常會拋...

桃園人有口福了 輕鬆享有正宗義法料理

在競爭激烈的台北信義區開業已六年的「JK STUDIO新義法料理」，將看似高檔的義法料理以輕鬆聚餐方式貼近生活，深獲饕客喜愛，現在更進駐華泰名品城一期的三樓主題餐廳，在多數連鎖餐飲品牌中可謂一枝獨秀，要以精緻美食，特選葡萄酒與法式手工甜點，分享予在地更多的美好。

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

全台首家！台北晶華「漁港直送九宮格餐盒」限時開賣

響應6月8日世界海洋日，台北晶華酒店與農委會漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作，率全台飯店業之先，成為全國住宿及餐飲...

Salvatore Ferragamo 2022早秋 反骨也高冷

風格的浪潮，總在時序間自由穿梭，不時擦出令人另眼相看的變奏花火。Salvatore Ferragamo近日推出全新202...

預約疫後夏日出遊 捷絲旅台南十鼓館推住房優惠

國內疫情進入高峰，旅客的旅遊計畫趨於謹慎，然而暑假轉眼就要來臨，迎接旅遊旺季，捷絲旅台南十鼓館為計劃出遊散心旅人打造出三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。