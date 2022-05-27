Salvatore Ferragamo 2022早秋 反骨也高冷
風格的浪潮，總在時序間自由穿梭，不時擦出令人另眼相看的變奏花火。Salvatore Ferragamo近日推出全新2022早秋系列，除了將傳統與前衛「煉」成新一代的高冷與反骨，並透過色彩的多樣漸變，融入秋日時分的變化莫測。
無論是黑色長大衣或藍色條紋西裝，清一色翻起的領片搭配上油頭造型、冷凝的眼神，似乎召喚出1960年代末期年輕人世代的反骨熱血。於此同時，Salvatore Ferragamo並巧妙融合了傳統與前衛，例如麂皮短外套內搭上紅色尼龍連帽外套，黑色絲瓜領西裝上衣卻搭配了黑色長筒靴；又像是變形工裝風格的成套藍色襯衫與長褲，模特兒手上卻執持了紅色的Trifolio皮革水桶手提包再搭配金色手環，讓人發現：新世代的熱血依舊，但卻在貴族的高雅表面下，不經意展現出街頭的的反骨姿態。
2022早秋系列中的另一亮點：例如Trifolio焦糖色皮革水桶手提包或The Studio棕櫚葉圖騰手提包，則分別帶來屬於義式的甜美或愜意生活風格想像，而F楔形皮革短靴、Gancini厚底莫卡辛鞋則也是本季值得入手的鞋履單品，在復古中不失可愛氣息；值得一提的是，也是在2022早秋系列發表的同時，位於義大利佛羅倫斯的Salvatore Ferragamo博物館自五月起推出了一檔年度大展《Women in Balance》，是對Wanda Miletti Ferragamo女士的致意，首次還原了Wanda極罕對外公開的生平，更是一次品牌、1960以降女性生活與社會轉變的時代縮影。
此次展覽是對Wanda Miletti Ferragamo女士的致敬，她自1960年Salvatore Ferragamo先生逝世後，至她2018年辭世前，帶領品牌持續展現了新的高度與影響力，而展覽更嘗試展示Wanda的真實人生，一如1950年代末至1960年代初之間，無數女性在個人和家庭奉獻間取得平衡，也是展覽的名稱由來。展覽中，讓人看到持續蛻變的新文化產物與女性印象，重塑了義大利的社會和生活風格，唯其目的更重要的是：激發對社會變革的反思，例如當時被視為可重塑社會的「新人文主義」，或將能療癒新冠病毒所帶來身心理與經濟的創傷，進而蛻變為更進步的平等價值。展覽已從2022年5月開始，並將持續至2023年5月為止。
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