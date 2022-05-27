Salvatore Ferragamo 2022早秋 反骨也高冷

風格的浪潮，總在時序間自由穿梭，不時擦出令人另眼相看的變奏花火。Salvatore Ferragamo近日推出全新2022早秋系列，除了將傳統與前衛「煉」成新一代的高冷與反骨，並透過色彩的多樣漸變，融入秋日時分的變化莫測。

無論是黑色長大衣或藍色條紋西裝，清一色翻起的領片搭配上油頭造型、冷凝的眼神，似乎召喚出1960年代末期年輕人世代的反骨熱血。於此同時，Salvatore Ferragamo並巧妙融合了傳統與前衛，例如麂皮短外套內搭上紅色尼龍連帽外套，黑色絲瓜領西裝上衣卻搭配了黑色長筒靴；又像是變形工裝風格的成套藍色襯衫與長褲，模特兒手上卻執持了紅色的Trifolio皮革水桶手提包再搭配金色手環，讓人發現：新世代的熱血依舊，但卻在貴族的高雅表面下，不經意展現出街頭的的反骨姿態。

2022早秋系列中的另一亮點：例如Trifolio焦糖色皮革水桶手提包或The Studio棕櫚葉圖騰手提包，則分別帶來屬於義式的甜美或愜意生活風格想像，而F楔形皮革短靴、Gancini厚底莫卡辛鞋則也是本季值得入手的鞋履單品，在復古中不失可愛氣息；值得一提的是，也是在2022早秋系列發表的同時，位於義大利佛羅倫斯的Salvatore Ferragamo博物館自五月起推出了一檔年度大展《Women in Balance》，是對Wanda Miletti Ferragamo女士的致意，首次還原了Wanda極罕對外公開的生平，更是一次品牌、1960以降女性生活與社會轉變的時代縮影。