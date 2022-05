Salvatore Ferragamo 2022早秋 反骨也高冷

風格的浪潮,總在時序間自由穿梭,不時擦出令人另眼相看的變奏花火。Salvatore Ferragamo近日推出全新2022早秋系列,除了將傳統與前衛「煉」成新一代的高冷與反骨,並透過色彩的多樣漸變,融入秋日時分的變化莫測。

無論是黑色長大衣或藍色條紋西裝,清一色翻起的領片搭配上油頭造型、冷凝的眼神,似乎召喚出1960年代末期年輕人世代的反骨熱血。於此同時,Salvatore Ferragamo並巧妙融合了傳統與前衛,例如麂皮短外套內搭上紅色尼龍連帽外套,黑色絲瓜領西裝上衣卻搭配了黑色長筒靴;又像是變形工裝風格的成套藍色襯衫與長褲,模特兒手上卻執持了紅色的Trifolio皮革水桶手提包再搭配金色手環,讓人發現:新世代的熱血依舊,但卻在貴族的高雅表面下,不經意展現出街頭的的反骨姿態。

2022早秋系列中的另一亮點:例如Trifolio焦糖色皮革水桶手提包或The Studio棕櫚葉圖騰手提包,則分別帶來屬於義式的甜美或愜意生活風格想像,而F楔形皮革短靴、Gancini厚底莫卡辛鞋則也是本季值得入手的鞋履單品,在復古中不失可愛氣息;值得一提的是,也是在2022早秋系列發表的同時,位於義大利佛羅倫斯的Salvatore Ferragamo博物館自五月起推出了一檔年度大展《Women in Balance》,是對Wanda Miletti Ferragamo女士的致意,首次還原了Wanda極罕對外公開的生平,更是一次品牌、1960以降女性生活與社會轉變的時代縮影。