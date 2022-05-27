出生年月日有「0」 劍湖山門票只要299！端午連假快閃

端午節連假即將到來，劍湖山世界推出連假優惠，6月3日至6月5日，只要出生年月日有「0」，即可享299元的歡樂價。

劍湖山世界經理張華紋表示，立蛋是端午節特有的習俗，以數字「0」象徵蛋的概念，健保卡出生年月日只要有「0」，憑證購票只要299元，可在摩天輪廣場尋找五顏六色的巨大恐龍蛋，到戶外森呼吸。

此外，6月份園區另推出「Fun心旅遊價」599元，劍湖山世界自然生態環境豐富，除了有13萬棵喬灌木，還有一萬棵姬鳳梨組成的全台最大鳳梨綠雕，除了瘋恐龍、體驗各項設施、踏青之外，也別錯過到咖啡茶葉博覽館品嘗結合古坑在地的特色咖啡，度過精彩的端午節連假。