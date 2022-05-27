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出生年月日有「0」 劍湖山門票只要299！端午連假快閃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
慶端午，連假期間，出生年月日有「0」的民眾入園只要299元。圖／劍湖山世界提供
慶端午，連假期間，出生年月日有「0」的民眾入園只要299元。圖／劍湖山世界提供

端午節連假即將到來，劍湖山世界推出連假優惠，6月3日至6月5日，只要出生年月日有「0」，即可享299元的歡樂價。

劍湖山世界經理張華紋表示，立蛋是端午節特有的習俗，以數字「0」象徵蛋的概念，健保卡出生年月日只要有「0」，憑證購票只要299元，可在摩天輪廣場尋找五顏六色的巨大恐龍蛋，到戶外森呼吸。

此外，6月份園區另推出「Fun心旅遊價」599元，劍湖山世界自然生態環境豐富，除了有13萬棵喬灌木，還有一萬棵姬鳳梨組成的全台最大鳳梨綠雕，除了瘋恐龍、體驗各項設施、踏青之外，也別錯過到咖啡茶葉博覽館品嘗結合古坑在地的特色咖啡，度過精彩的端午節連假。

劍湖山渡假大飯店同步配合推出「端午假期」限定專案，兩人成行一泊二食加主題樂園門票4,500元，蔚藍西餐廳「2022歡慶端午優惠」，午餐每客600元，晚餐每客700元。另也推出「劍湖山森呼吸」專案，即日起至6月30日，兩人成行住宿一泊一食3,900元，出示打滿3劑疫苗的小黃卡證明，再加贈免費晚餐與冰淇淋兩客。詳情可查劍湖山世界官網：http://janfusun.com.tw/。

為鼓勵民眾外出踏青，6月另推出Fun心旅遊價599元。圖／劍湖山世界提供
為鼓勵民眾外出踏青，6月另推出Fun心旅遊價599元。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界 連假 端午節

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