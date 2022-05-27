Burberry 新TB夏季花押字系列 超模吉賽兒美型上身

符碼的設計，除代表概念上的精鍊，更可透過色彩與樣式的疊加，展現直觀、愉悅的視覺感受。Burberry近日推出由全球創意總監Riccardo Tisci設計的TB夏季花押字最新系列，也象徵了過去與當下的實態重疊。系列宣傳視覺並由攝影師Luigi & Iango掌鏡，透過巴西超模吉賽兒（Gisele Bündchen）為模特兒，在美型中大秀自信姿態。

最早於2018年8月發表的Thomas Burberry花押字，是由創意總監Riccardo Tisci和英國藝術總監暨平面設計師Peter Saville一同設計，首個正式系列並在隔年推出，將相扣的TB字母以品牌經典的米色與棕色色調呈現，時髦也優雅；此後2020、2021相繼推出第二、第三個TB夏季花押字系列，帶來顏色上的多重變奏。事實上，該系列的宣傳拍攝過程也是另一次「時態」上的趣味穿越。Gisele Bündchen站在一系列過去拍攝、主體為自己、但未曾發表過的照片前，重新展現姿態律動，不僅讓她回憶起過往與攝影師Luigi & Iango的美好時光，也讓她很高興能再次與品牌全球創意總監Riccardo Tisci再次合作。