Burberry 新TB夏季花押字系列 超模吉賽兒美型上身
符碼的設計，除代表概念上的精鍊，更可透過色彩與樣式的疊加，展現直觀、愉悅的視覺感受。Burberry近日推出由全球創意總監Riccardo Tisci設計的TB夏季花押字最新系列，也象徵了過去與當下的實態重疊。系列宣傳視覺並由攝影師Luigi & Iango掌鏡，透過巴西超模吉賽兒（Gisele Bündchen）為模特兒，在美型中大秀自信姿態。
最早於2018年8月發表的Thomas Burberry花押字，是由創意總監Riccardo Tisci和英國藝術總監暨平面設計師Peter Saville一同設計，首個正式系列並在隔年推出，將相扣的TB字母以品牌經典的米色與棕色色調呈現，時髦也優雅；此後2020、2021相繼推出第二、第三個TB夏季花押字系列，帶來顏色上的多重變奏。事實上，該系列的宣傳拍攝過程也是另一次「時態」上的趣味穿越。Gisele Bündchen站在一系列過去拍攝、主體為自己、但未曾發表過的照片前，重新展現姿態律動，不僅讓她回憶起過往與攝影師Luigi & Iango的美好時光，也讓她很高興能再次與品牌全球創意總監Riccardo Tisci再次合作。
2022年的最新系列則獻上包含女性與男士的多款單品，從絲綢長衫、蝴蝶結襯衫、眼鏡和泳裝、棉質運動衫和牛津襯衫，直到絲綢混紡飛行員外套，甚至展延到配件周邊；例如高筒的運動鞋便以花押字的棉麻混紡為鞋身、搭配黑色滾邊膠條，訂價32,500元，女士則也有多樣化的包款選擇，如小型花押字印花絎縫羔羊皮Lola包、迷你花押字印花絎縫羔羊皮Freya托特包，包款單價約自59,000至79,000元不等。而最入門價位帶的單品之一更推薦尼龍短版上衣，可在健身房、海灘間自由切換，透過印花與搶眼的米、橘、棕色，盡情展現屬於Burberry的夏日魅力。
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