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影像旗艦手機vivo X80登台！傑昇通信、地標網通推預購好康

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
vivo X80持續與德國光學大廠蔡司深度合作，呈現頂尖影像表現。圖／傑昇通信提供
vivo X80持續與德國光學大廠蔡司深度合作，呈現頂尖影像表現。圖／傑昇通信提供

新機浪潮來襲，全新影像旗艦vivo X80正式登台，主打雙晶片、攝錄、遊戲及散熱等大幅創新，12GB／256GB的規格容量、共有「都市藍」與「極夜黑」雙色，建議售價27,990元。新機預購期間至全台傑昇通信門市預購，享有原廠加值的一年螢幕碎屏險及vivo TWS2E真無線藍牙耳機等超過1.4萬元的獨家預購禮，傑昇通信再加碼舊換新最高現折2萬元、月月抽總價值20萬元的3C好禮。地標網通也宣布即日起開放vivo X80預購，領機時可獲得獨家加碼豪華大禮包，總價值上看1.2萬元。

傑昇通信表示，vivo X80透過雙晶片天璣9000與vivo訂製款V1+專業影像晶片，搭配真空腔均熱板散熱技術，不僅有更好的效能，還將功耗、發熱控制到最低，加上與德國光學大廠蔡司的深度合作，三強聯手直球對決疲軟的手機市場。vivo旗下X系列定位在專業影像旗艦，vivo X80將5,000萬畫素主鏡頭改為主動式回彈的OIS防手震系統，新增專為動態攝影設計的360度地平線防手震功能，讓影像的每一幀都達到最大的防震效果，即使手機直接轉為90度，畫面依舊正向平穩，媲美擁有GoPro。

即日起消費者可以就近在全台傑昇通信門市體驗全新推出的vivo X80，搭載6.78吋螢幕，有120Hz的螢幕刷新與240Hz觸控更新率；外觀改採AG玻璃背蓋搭配方形陶瓷片與圓形相機模組的「方圓天階」設計；充電部分，內建電量4,500mAh，並提升至80W的極速快充。

至全台傑昇通信預購vivo X80，再享總價值14,150元的獨家預購禮，包含一年螢幕碎屏險、vivo TWS2E真無線藍牙耳機、Tougher超薄高清螢幕堅韌貼、Tougher四角強化軍規防摔殼、Tougher EXC極利架、笛頌金盞花葉黃素、笛頌三效益生菌、笛頌三效燃萃美等多項好禮。5月31日前購機，還有機會抽5G手機等總價值20萬元的3C好禮，以及舊換新最高折2萬元等加碼活動。

地標網通總經理游家佑表示，vivo X70系列獲得消費者認同與口碑相傳推薦，至今仍是地標網通熱銷手機，相信vivo X80也將繼續創造熱賣佳績。地標網通成為vivo X80上市首發通路之一，也準備了獨家多重好禮。

即日起至6月5日在全台任一地標網通門市或透過地標網通官網線上客服預訂vivo X80，並成功領機，便可獲得價值最高達11,660元的預購豪華禮：包含一年螢幕碎屏險、hoda 3D曲面滿版玻璃保護貼、手機保護殼、vivo限量公仔等；此外，地標網通更獨家加碼一年延長保固，等於共可享有2年原廠保固。

為了回饋老客戶，預購客戶領機時只要將在地標網通購買的任何品牌舊手機交給門市回收，回收價格會再額外加碼1,500元；現場服務人員也可協助資料轉移服務，免除用戶在資料備份和轉移方面的煩惱。詳細內容可參考預購活動頁面。

在新機搭配門號方面，地標網通提供的優惠範圍覆蓋5大電信，最高折扣達18,000元，vivo X80搭配門號方案專案價最低9,990元起、vivo X70專案價0元起。地標網通推出高達50種以上4G及5G資費方案，不論攜碼、續約或新申辦都可提供優惠折扣。

vivo X80主打雙晶片：天璣9000與vivo訂製款V1+專業影像晶片，綜效問鼎Android處理器冠軍。圖／傑昇通信提供
vivo X80主打雙晶片：天璣9000與vivo訂製款V1+專業影像晶片，綜效問鼎Android處理器冠軍。圖／傑昇通信提供
全新影像旗艦手機vivo X80正式登台。圖／傑昇通信提供
全新影像旗艦手機vivo X80正式登台。圖／傑昇通信提供
vivo X80共推出「都市藍」與「極夜黑」雙色，建議售價27,990元。圖／傑昇通信提供
vivo X80共推出「都市藍」與「極夜黑」雙色，建議售價27,990元。圖／傑昇通信提供
地標網通即日起開放vivo X80預購，獨家再延長一年原廠保固，預購禮價值近1.2萬元。圖／地標網通提供
地標網通即日起開放vivo X80預購，獨家再延長一年原廠保固，預購禮價值近1.2萬元。圖／地標網通提供
地標網通獨家加碼vivo X80預購好禮，價值上看1.2萬元。圖／地標網通提供
地標網通獨家加碼vivo X80預購好禮，價值上看1.2萬元。圖／地標網通提供

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