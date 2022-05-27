誠品信義生存戰 吳旻潔坦言無備案「消失就無法複製」

誠品敦南店熄燈後，誠品24小時書店的接棒者「誠品信義店」租約即將在2023年底到期，誠品生活董事長吳旻潔今天在股東常會拋出「續約卡關」的震撼彈，租約洽談期間誠品兩度加碼條件，現距離租約到期緊短短一年半時間，但誠品信義店最大房東「統一集團」至今仍遲遲未點頭告知續約與否。若最終統一決定不續約，誠品是否還會有下一家24小時書店？對此，吳旻潔回應「24小時書店是我們給台灣讀者的承諾」，但「已經營18年的誠品信義店若無法續約，這間書店消失了就是消失了，我們再也無法複製信義店。」

吳旻潔回憶起誠品信義店的誕生，「那時我剛進誠品一年，前董事長吳清友認為台北指標商圈信義區一定要有一家誠品，2005年我跟著他去跟台南幫去做簡報，拚6個月時間在2005年底把信義店開幕。」

14,000坪的誠品信義店是目前誠品最大據點，疫情之前，年度營收可達35億至40億，是誠品各店中營業額最高的據點，疫情發生後影響人流衰退4成，造成年度營收有2成的跌幅。吳旻潔認為，「談營收或其他損益，誠品有其他的展店項目可以填補起來，錢可以想辦法賺，再賺就有了，但最後如果誠品信義消失了就是消失了，沒有其他替代品。」

誠品信義店18年來付給「台南幫」房東有80億，平均每年租金約4.4億元，為了爭取續約，吳旻潔指出，「自2020年洽談續約期間，誠品已兩度加碼，我們不是單純的百貨零售，但真的出到優於市場行情與競爭對手的條件」。「台南幫」裡頭有七個房東，吳旻潔說，非統一的房東都贊成誠品續約，疫情三級警戒期間，也是其他房東給予誠品在租金上的幫忙。但誠品信義店可否續約的關鍵，還在主要房東代表人統一集團董事長羅智先，吳旻潔坦言「洽談至今我仍無法親自見到羅董，只能持續透過信函接洽。」

既然開出好條件，現場股東質疑為何統一遲遲不點頭？是否統一想收回自己做百貨？對此，吳旻潔回應「股東的問題也是我們的疑惑，但我可以肯定的說續租條件已優於市場行情，我們禁得起公開的底價，也希望可以公開檢驗，我希望有個公平競爭，不希望輸得不明就裡。」至於統一是否想收回自己做百貨？我只能說這是我聽到最多的傳言。」

若誠品信義店最終無法續約，誠品可有其他備案？吳旻潔說「這個問題我每天都在思考，我每天都去信義店，但我們在信義區確實沒有其他備案。信義店的時空意義與場所價值，不是哪個集團或誰有錢就可以重置的事情，它消失就是消失了。未來我們也沒有把握可以重新複製創造一模一樣的信義店。如果最後答案是不續租，我也希望可以了解如果不是誠品那是誰呢？條件真的比誠品出的好嗎？」

吳旻潔說，「目前誠品開出的租約條件已經是極致了、最好了，雖然不知道最後結果，但直到租約到期最後一分鐘我都不會放棄」。

也有股東認為誠品松菸的文化底蘊好過信義店，為何誠品堅持要信義店去為統一作嫁？對此，吳旻潔回應，誠品松菸的組成來說，有電影院表演廳、畫廊還有誠品行旅，以業態來說它是誠品模式最完整的項目，但也因為地緣關係離主要交通軌道有段距離，邊境封關後加上國內中南部客源也減少，對松菸的影響有3成，信義只有1成，依賴觀光客相對較多的松菸、西門店反而是受疫情影響最大的店。