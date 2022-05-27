頻繁清潔更要護手！7款超質感護手霜，創造舒緩儀式感

在疫情高峰的當下，每天不可少的就是手部消毒清潔，但這也會導致手部容易缺水、產生細紋，也可能容易產生斑點與敏感現象，甚至影響指甲，10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey就表示，清潔後要潤澤雙手，才能保持手部肌膚健康。

隨著天氣變熱與潮濕，適合使用質地輕盈的潤澤型護手霜，還能有淡淡香氣，推薦7款超質感護手霜，讓每次滋潤雙手時，都是一次療癒的儀式感。

absolution嫩白美甲護手霜／40ml／650元

來自法國有機品牌absolution，新推出手部新品，含有蘆薈、乳木果油、積雪草等成分，能夠強化肌膚保護力，也有提供指甲所需角蛋白養分的鋅，適合常常更換美甲造型的人。

elemental herbology 波耳多煥白護手霜／50ml／950元

結合修護、抗老、勻亮功效等功效的護手霜，含有智利的波耳多樹皮複合物成分，以及印加銀曲油，可以滋潤乾燥的書手，1分鐘就能快速吸收，且有玫瑰萃取以及玫瑰天竺葵萃取，含有濃郁的花香味。

Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜／65ml／830元

含有茶樹萃取物、巴西蠟樹，能夠提供手部肌膚防禦力，避免保護雙手對抗受環境壓力影響而產生的過早老化現象，加上依蘭依蘭精油、大西洋雪松精油，散發出植萃香氣。

L:A BRUKET雲杉護手霜／30ml／550元

瑞典品牌L:A BRUKET的護手霜，含有乳木果油、椰子油與白芒花籽油，幫助肌膚抵禦自由基的侵害，並採用低敏成分，適合每個人使用，並含有北歐獨特的雲杉香氣。

NEOM皇家奢華護手霜／30ml／500元

含有輕盈滋潤的可可脂、乳油木果油，潤澤修護還能好吸收，有著天然有機配方，調和21款精油，香味一聞讓人好療癒。

Miller Harris 初晨之光護手霜／75ml／1,100元

含有維他命B5和維他命E，以及乳木果油與堅果油、甘油與蘆薈，加強保濕，並有成花香氣，帶來淡淡的清新香氣。

Neal's Yard Remedies 乳香緊緻手部菁萃／50ml／1,450元