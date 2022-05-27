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限時5天快閃 點餐送電影票！誠品行旅外帶全面85折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
聚聚樓的「聚聚合菜」，特選8道最受歡迎的人氣料理，讓滿載溫度與心意的美好滋味也能在家品賞。圖／提供
聚聚樓的「聚聚合菜」，特選8道最受歡迎的人氣料理，讓滿載溫度與心意的美好滋味也能在家品賞。圖／提供

當防疫成為日常，宅家也要以美食享受每個難得的相聚時光。eslite hotel誠品行旅即日起推出「宅家聚聚│饗樂即時」美食提案，再度啟動線上訂餐服務，包括The Chapter Café全日餐廳及聚聚樓館外中餐廳的人氣料理，分別規劃「異國味遊分享餐」與「聚聚合菜」，另同步提供至少20道的單點選擇，外帶自取全面85折。

此外，誠品行旅也推出首波快閃活動，5/28至6/1限時5天，每日前5組訂購者，每組贈誠品電影院電影票2張。

位於誠品行旅一樓的The Chapter Café，推出適合4人共饗的「異國味遊分享餐」，匯聚6道融合中西的無國界料理，包括清爽的「蔚藍海岸尼斯沙拉」，簡單而奢華的米蘭傳統料理「燒烤香料雞腿排/義式番紅花燉飯」，以醬料賦予義大利麵靈魂深度的「義大利番茄蔬菜寬麵」，鹹香鮮美的「椒鹽海白蝦」，以及承載著台灣人集體味覺記憶的「鐵鍋塔香三杯土雞腿」、「麻油蔥薑香煎蛋」等，邀請旅人宅家也能任舌尖暢遊世界。

聚聚樓則主打「聚聚合菜」，精選8道最受歡迎的人氣料理，有將台版鹹蜆仔華麗升級的「醉醃鹹九孔」，延伸自四川傳統名菜口水雞的「胡麻XO醬紅油雞」，重新詮釋經典酥炸排骨的「黃金酥排骨」，養生湯品「人蔘富貴雞湯」，象徵十全十美的「十香如意菜」，來自粵菜經典的「干貝蛋白炒飯」、「蝦球蟹黃豆腐」等。

The Chapter Café全日餐廳的「異國味遊組合」每組3,120元，單點每道280元起；聚聚樓「聚聚合菜」每組3,040元，單點每道180元起。相關資訊可查官網：http://www.eslitehotel.com。

限時快閃5日，每日前5組訂購「異國味遊分享餐」或「聚聚合菜」之旅人，即贈誠品電影院電影票2張。圖／誠品行旅提供
限時快閃5日，每日前5組訂購「異國味遊分享餐」或「聚聚合菜」之旅人，即贈誠品電影院電影票2張。圖／誠品行旅提供
The Chapter Café的4人分享餐，融合當代食潮與地道經典。圖／誠品行旅提供
The Chapter Café的4人分享餐，融合當代食潮與地道經典。圖／誠品行旅提供

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