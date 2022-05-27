福隆沙雕即起登場 36座霹靂沙雕素還真、一頁書等齊聚

2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」，歷時近3個月的創作後，即日起開展，雖有梅雨季，仍打造出36座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色素還真、秦假仙、一頁書、亂世狂刀等齊聚。

今年福隆沙雕季與「霹靂國際多媒體」合作，打造「霹靂傳奇‧掌中天下」沙雕季主題，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中。由10名沙雕師共同創作，因連日雨季使得創作工程變得困難，除了沙子含水量過高讓細節不易雕刻外，被沖刷破壞後的作品，也都需要花費一倍的時間修補，對沙雕師來說是很大的考驗。

沙雕師王杰表示，先前對於布袋戲並不太了解，在決定創作主題後，也深入了解霹靂的布袋戲劇集，並看了素還真電影，加深對角色的認知，同時也覺得能將台灣文化結合沙雕藝術做展現，是個很新穎的創舉。

作品共計36座，共分四大區域企業品牌區、Q版公仔區、電影主題區、經典角色區。今年的主雕作品是8公尺高的「素還真」，參觀旅客彷彿進入到霹靂英雄的傳奇世界之中，一窺經典傳奇人物的故事。