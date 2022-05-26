聽新聞
test
0:00 / 0:00

人人都能化身阿湯哥 《微軟模擬飛行》推《捍衛戰士：獨行俠》免費下載包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《微軟模擬飛行》與派拉蒙電影合作，推出全新《捍衛戰士：獨行俠》主題DLC免額外付費安裝。圖／台灣微軟提供
《微軟模擬飛行》與派拉蒙電影合作，推出全新《捍衛戰士：獨行俠》主題DLC免額外付費安裝。圖／台灣微軟提供

《捍衛戰士：獨行俠》上映再度掀起阿湯哥旋風，人人都想跟著他翱翔天際享受速度快感。而航空飛行迷必玩的《微軟模擬飛行》也趁勢推出全新《捍衛戰士：獨行俠》主題DLC免額外付費安裝，台灣微軟Xbox更將與台北松仁威秀影城（MUVIE CINEMAS）於5月29日聯合舉辦《捍衛戰士：獨行俠》飛行體驗場，讓觀眾除了能透過TITAN SCREEN巨幅銀幕享受電影的磅礡外，更有機會現場體驗遊戲、感受飛行樂趣，有機會贏得Xbox Game Pass Ultimate 1年份及限量飛行夾克等豐富好禮。

《微軟模擬飛行》自2020年迎來重大更新後，玩家不僅可透過Windows PC及Xbox Series X S次世代主機遨遊天際，遊戲也不斷推出更新，提供玩家全球200 萬個城市、15億座建築物等超逼真的美景。這次與派拉蒙電影《捍衛戰士：獨行俠》合作的DLC，包含主題塗裝、訓練任務、飛行挑戰等，讓玩家化身捍衛小隊成員，享受親自體驗駕駛F/A-18E大黃蜂戰鬥機的振奮感受，同時也能體驗電影中捍衛小隊飛行員可能遇到的複雜情況，包含最具挑戰性的航空母艦降落。

已擁有《微軟模擬飛行》的玩家可免費直接安裝DLC，而新玩家則可透過Xbox Game Pass的超優惠方案加入飛行員的行列，首月只需30元，每月最低不到200元（PC方案、主機方案）即可暢玩《微軟模擬飛行》等上百款高品質遊戲。

玩家可化身捍衛小隊成員，享受親自體驗駕駛F/A-18E大黃蜂戰鬥機的振奮感受。圖／台灣微軟提供
玩家可化身捍衛小隊成員，享受親自體驗駕駛F/A-18E大黃蜂戰鬥機的振奮感受。圖／台灣微軟提供
《捍衛戰士：獨行俠》主題DLC包含多個主題塗裝、訓練任務、飛行挑戰等豐富內容。圖／台灣微軟提供
《捍衛戰士：獨行俠》主題DLC包含多個主題塗裝、訓練任務、飛行挑戰等豐富內容。圖／台灣微軟提供
《捍衛戰士：獨行俠》主題DLC包含了最具挑戰性的航空母艦降落。圖／台灣微軟提供
《捍衛戰士：獨行俠》主題DLC包含了最具挑戰性的航空母艦降落。圖／台灣微軟提供

延伸閱讀

阿湯哥生涯最賣座電影？美媒預測「捍衛戰士2」首周破紀錄

阿湯哥曾喊永不再拍「捍衛戰士」 續集導演曝回歸秘辛

阿湯哥騎車飛過峽谷 「不可能的任務7」預告來了

明道亮相坎城紅毯 連兩日早起慢跑想遇阿湯哥

相關新聞

「全聯小時達」5月27日外送夥伴接單送餐袋 限時消費單筆滿600元送300元

疫情催化讓外送市場越來越蓬勃發展，不只美食外送，居家防疫自煮的風潮也讓生鮮雜貨外送需求與日俱增。為感恩廣大外送合作夥伴騎...

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

人人都能化身阿湯哥 《微軟模擬飛行》推《捍衛戰士：獨行俠》免費下載包

《捍衛戰士：獨行俠》上映再度掀起阿湯哥旋風，人人都想跟著他翱翔天際享受速度快感。而航空飛行迷必玩的《微軟模擬飛行》也趁勢...

辻利茶舗「買1送1」又來了！3款「芒果系甜品」新登場

初夏正是芒果的季節！來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」本季選用台灣在地食材，全新推出「辻利抹茶芒果卷」、「辻利芒果蕨餅拿...

踩點新去處！「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店高雄登場

粉萌可愛的卡娜赫拉的小動物，一直深受許多粉絲喜愛，現在又有值得踩點的新去處！「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店6月...

時髦唇色散發絲緞光芒！亞曼尼、TOM FORD頂級唇妝來了

雖然目前多數時間都得戴口罩，但女人對於唇妝的愛好，依然不減，更要強調散發霧面絲絨光芒，產現出無比的女神氣勢。亞曼尼奢華絲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。