人人都能化身阿湯哥 《微軟模擬飛行》推《捍衛戰士：獨行俠》免費下載包

《捍衛戰士：獨行俠》上映再度掀起阿湯哥旋風，人人都想跟著他翱翔天際享受速度快感。而航空飛行迷必玩的《微軟模擬飛行》也趁勢推出全新《捍衛戰士：獨行俠》主題DLC免額外付費安裝，台灣微軟Xbox更將與台北松仁威秀影城（MUVIE CINEMAS）於5月29日聯合舉辦《捍衛戰士：獨行俠》飛行體驗場，讓觀眾除了能透過TITAN SCREEN巨幅銀幕享受電影的磅礡外，更有機會現場體驗遊戲、感受飛行樂趣，有機會贏得Xbox Game Pass Ultimate 1年份及限量飛行夾克等豐富好禮。

《微軟模擬飛行》自2020年迎來重大更新後，玩家不僅可透過Windows PC及Xbox Series X S次世代主機遨遊天際，遊戲也不斷推出更新，提供玩家全球200 萬個城市、15億座建築物等超逼真的美景。這次與派拉蒙電影《捍衛戰士：獨行俠》合作的DLC，包含主題塗裝、訓練任務、飛行挑戰等，讓玩家化身捍衛小隊成員，享受親自體驗駕駛F/A-18E大黃蜂戰鬥機的振奮感受，同時也能體驗電影中捍衛小隊飛行員可能遇到的複雜情況，包含最具挑戰性的航空母艦降落。

已擁有《微軟模擬飛行》的玩家可免費直接安裝DLC，而新玩家則可透過Xbox Game Pass的超優惠方案加入飛行員的行列，首月只需30元，每月最低不到200元（PC方案、主機方案）即可暢玩《微軟模擬飛行》等上百款高品質遊戲。