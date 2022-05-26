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辻利茶舗「買1送1」又來了！3款「芒果系甜品」新登場

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
辻利茶舗快閃店獨家推出「芒果蕨餅抹茶拿鐵」、「抹茶芒果蕨餅奶酪」，搭配指定甜品組合價350元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗快閃店獨家推出「芒果蕨餅抹茶拿鐵」、「抹茶芒果蕨餅奶酪」，搭配指定甜品組合價350元。圖／辻利茶舗提供

初夏正是芒果的季節！來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」本季選用台灣在地食材，全新推出「辻利抹茶芒果卷」、「辻利芒果蕨餅拿鐵」及「抹茶芒果蕨餅奶酪」等系列商品，一次帶來茶韻與果香交織的迷人風味。同時在6月1日至8月31日期間，辻利茶舗也將快閃高雄漢神巨蛋，並推出「買1送1」的限量優惠，並有週邊「抹茶和服環保收納袋」新登場。

辻利茶舗自6月1日起全新推出的「辻利抹茶芒果卷」，使用傳統石臼研磨的宇治抹茶製成日式戚風蛋糕，包覆抹茶、芒果雙口味的法式香堤鮮奶油，再加入台灣在地愛文、金煌芒果果乾，在濃郁茶香中帶有酸甜清新的滋味，網路商城樂天市場及蝦皮售價725元，門市及快閃店嚐鮮價699元。

呼應南部粉絲的期盼，辻利茶舗自6月1日至8月31日期間將快閃高雄漢神巨蛋，不僅提供一系列招牌明星商品，在6月10日還獨家推出「芒果蕨餅抹茶拿鐵」，使用抹茶與牛奶的絕佳組合為底，再搭配上軟嫩的手作芒果蕨餅，每杯155元；同步限定登場的「抹茶芒果蕨餅奶酪」，使用宇治抹茶製成的蕨餅，並堆疊奶酪與特製芒果醬，具有層次變化的風味，每份90元。

除此之外，快閃店購買2款限定商品各1份，搭配「濃茶卷」或「抹茶生乳酪切片蛋糕」任1份，原價395元，組合價350元。另外單筆消費購買「抹茶芒果蕨餅奶酪」3個以上，可享79折優惠。另外6月2日至6月5日期間，凡購買「辻利濃茶卷」1片，即贈招牌「辻利抹茶拿鐵」1杯，原價295元，優惠價150元，每日限量20組，每人限購1組。

隨著登台12年，辻利茶舗也首度推出「和服環保收納袋」，將抹茶與和風元素融入和服造型的環保收納袋中，採輕量材質設計，讓粉絲可以輕鬆帶著走。容量可放入6吋蛋糕或2條蛋糕卷，單個售價259元。

辻利茶舗首度推出「和服環保收納袋」，單個售價259元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗首度推出「和服環保收納袋」，單個售價259元。圖／辻利茶舗提供
全新推出的「辻利抹茶芒果卷」，依不同通路售價699元起。圖／辻利茶舗提供
全新推出的「辻利抹茶芒果卷」，依不同通路售價699元起。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗推出買「辻利濃茶卷」送「辻利抹茶拿鐵」快閃店方案，優惠價150元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗推出買「辻利濃茶卷」送「辻利抹茶拿鐵」快閃店方案，優惠價150元。圖／辻利茶舗提供

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