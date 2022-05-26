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百富攜手羅芙奧 淬鍊藝心春拍專場珍稀酒款搶先亮相

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
融合桶系列源自蘇格蘭幾近失傳的古老製酒工法「Marrying」，既保有老酒的圓潤口感，同時激發出更複雜的層次感。「TUN1401」全批次，曾創下76萬台幣的驚人落槌價。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
融合桶系列源自蘇格蘭幾近失傳的古老製酒工法「Marrying」，既保有老酒的圓潤口感，同時激發出更複雜的層次感。「TUN1401」全批次，曾創下76萬台幣的驚人落槌價。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

百年來秉持「一心一藝」品牌精神的百富單一麥芽威士忌，今年攜手羅芙奧藝術集團，以多項珍稀酒款參與即將於6月3日舉行的春季拍賣威士忌專場。在專場舉行前特別舉辦「淬鍊藝心，百富拍賣會預展」，會中展出此次參與羅芙奧春季拍賣會的幾項重要拍品，包括收藏首席調酒師傳奇一生的「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」、完美呈現融合桶工藝的「TUN1401」、充滿浪漫氣息的「百富16年玫瑰單一麥芽威士忌」以及一瓶難求的「Vintage Cask」等夢幻逸品。

「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒（The Balvenie DCS Compendium）」系列，源於致獻首席調酒師大衛史都華長達近60年的製酒傳奇之旅，自2016年第一章推出後，就備受全球威士忌迷矚目；每章僅發行50 組，這次更是全球首度全套25款一起出現在拍賣會中。

「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」嚴選共25款極為罕見且具有意義的單一酒桶威士忌，共分成5個章節。第一章〈酒廠風格〉強調的是百富的經典風格，展現百富經典蜂蜜氣息在不同桶陳時間下的不同樣貌。第二章〈橡木桶的影響〉以5個不同種類的橡木桶做為代表，呈現橡木桶為威士忌風味帶來的影響。第三章〈酒窖的秘密〉旨在探討大衛史都華對於酒窖庫存管理的哲學，以酒廠當時最高年份的1961年蒸餾作品詮釋大師對於威士忌熟成的獨到見解。

第四章〈期待中的驚喜〉講述的是大師於酒窖中各種出乎意料的驚喜與巧遇，5款威士忌皆有著令人意想不到的風味。第五章〈調酒大師的特權〉彰顯的是大衛史都華在歷練超過半個世紀後精準辨識高品質酒桶的慧眼，收錄的5款原酒呼應著大師職業生涯中最具意義的成就。

為彰顯百富對手工的堅持精神，也特邀台灣在地藝術家范承宗為「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」全套組及其中最高年份1961單瓶，獨家設計一款可供藏酒的藝術作品。范承宗設計的藝術作品以高級實木手工雕刻打造，呼應到威士忌最關鍵的元素之一橡木桶，以實木雕塑詮釋流動和諧的旋律，代表大衛史都華長達60年的製酒工藝。

位於蘇格蘭斯貝賽區的百富威士忌酒廠由格蘭父子（William Grant & Sons）創立與經營，是蘇格蘭少數至今仍為家族經營的威士忌酒廠，自1892年創立以來已傳承五代，因此藏有許多珍貴的高年份酒液，過去也推出過許多至今仍在世界各大拍賣會上炙手可熱的珍稀酒款。而其中最著名的百富的「Vintage Cask」年份單桶系列，因裝瓶數量稀少，早已成為一瓶難求的夢幻逸品。

此次特別展出於2010年推出、只在台灣市場獨售的稀有陳年雪莉桶。另一展出產品則為The Balvenie 1937 50 Years Old Pure Malt，於1937年蒸餾入桶、1987年裝瓶，超過半個世紀的天使分享使其酒精濃度下降到42%，卻已然是在當時如此高年份作品難以想像的高酒精濃度。以充滿時代感的木盒呈裝深色的玻璃瓶與復刻1930年代的酒標。

此次「淬鍊藝心，百富拍賣會預展」不但展出百富第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌The Balvenie 18 Years Old Classic，也展出2000年代、大衛史都華精選出幾個於傳統橡木桶中熟成17年以上的單一麥芽威士忌，再裝入不同類型的其他橡木桶中的過桶17年限量商品。

目前百富曾推出過3款融合桶系列，包括TUN1401、1858以及1509，每一款都完美呈現融合桶工藝。此次展出的「TUN1401」系列，甫一推出便受到藏家的矚目。此系列目前在拍賣市場上奇貨可居，2017年在台灣拍賣會首度出現全批次一套，並創下76萬台幣的驚人落槌價。

此外，這次參展的「百富16年玫瑰單一麥芽威士忌」，則是酒廠限量販售的珍稀酒款，於2008年推出之際，僅開放參加酒廠導覽的遊客登記購買。

欲知更多百富參與羅芙奧春季拍賣的威士忌拍品或欲參與羅芙奧春季拍賣活動，請至https://ravenel.com/au/calendar/auction/0819bc00-4a84-4ab5-9b89-d4028efc04b3

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣在地藝術家范承宗為「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」全套組及其中最高年份1961單瓶獨家設計一款可供藏酒的藝術作品，以「樂章」為創作理念，以實木雕塑詮釋流動和諧的旋律，代表大衛史都華長達60年的製酒工藝。百富台灣區品牌大使沈宇軒、羅芙奧藏酒部副總經理唐維怡、台灣在地藝術家范承宗（左起）。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣在地藝術家范承宗為「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」全套組及其中最高年份1961單瓶獨家設計一款可供藏酒的藝術作品，以「樂章」為創作理念，以實木雕塑詮釋流動和諧的旋律，代表大衛史都華長達60年的製酒工藝。百富台灣區品牌大使沈宇軒、羅芙奧藏酒部副總經理唐維怡、台灣在地藝術家范承宗（左起）。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
源於致獻首席調酒師大衛史都華近60年的製酒傳奇之旅的「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」，全球首度全套25款一次現身拍賣會。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
源於致獻首席調酒師大衛史都華近60年的製酒傳奇之旅的「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」，全球首度全套25款一次現身拍賣會。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富攜手羅芙奧藝術集團，將多項珍稀酒款參與即將於6月3日舉行的春季拍賣威士忌專場，特於羅芙奧春季拍賣會前舉行「淬鍊藝心，百富拍賣會預展」。百富台灣區品牌大使沈宇軒、羅芙奧藏酒部副總經理唐維怡、台灣在地藝術家范承宗、台灣格蘭父子行銷總監陳瀅如（左起）。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富攜手羅芙奧藝術集團，將多項珍稀酒款參與即將於6月3日舉行的春季拍賣威士忌專場，特於羅芙奧春季拍賣會前舉行「淬鍊藝心，百富拍賣會預展」。百富台灣區品牌大使沈宇軒、羅芙奧藏酒部副總經理唐維怡、台灣在地藝術家范承宗、台灣格蘭父子行銷總監陳瀅如（左起）。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」嚴選共 25 款極為罕見且具有意義的單一酒桶威士忌，共分成5個章節，被譽為最具收藏意義的限量威士忌系列。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」嚴選共 25 款極為罕見且具有意義的單一酒桶威士忌，共分成5個章節，被譽為最具收藏意義的限量威士忌系列。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在酒廠旁的百富城堡曾經發生過的浪漫故事，啟發百富首席調酒師大衛史都華創作「百富16年玫瑰單一麥芽威士忌」的靈感。此為酒廠限量販售的珍稀酒款，於2008年推出之際僅開放參加酒廠導覽的遊客登記購買。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在酒廠旁的百富城堡曾經發生過的浪漫故事，啟發百富首席調酒師大衛史都華創作「百富16年玫瑰單一麥芽威士忌」的靈感。此為酒廠限量販售的珍稀酒款，於2008年推出之際僅開放參加酒廠導覽的遊客登記購買。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
1980年代百富首席調酒師大衛史都華為了創作風味層次更豐厚、獨特的威士忌，首創「過桶工藝」。The Balvenie 18 Years Old Classic即為第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
1980年代百富首席調酒師大衛史都華為了創作風味層次更豐厚、獨特的威士忌，首創「過桶工藝」。The Balvenie 18 Years Old Classic即為第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
已傳承五代的百富酒廠，藏有許多珍貴的高年份酒液，The Balvenie 1937 50 Years Old Pure Malt，於1937年蒸餾入桶、1987年裝瓶，以充滿時代感的木盒呈裝深色的玻璃瓶與復刻1930年代的酒標。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
已傳承五代的百富酒廠，藏有許多珍貴的高年份酒液，The Balvenie 1937 50 Years Old Pure Malt，於1937年蒸餾入桶、1987年裝瓶，以充滿時代感的木盒呈裝深色的玻璃瓶與復刻1930年代的酒標。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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