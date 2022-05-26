「全聯小時達」5月27日外送夥伴接單送餐袋 限時消費單筆滿600元送300元

疫情催化讓外送市場越來越蓬勃發展，不只美食外送，居家防疫自煮的風潮也讓生鮮雜貨外送需求與日俱增。為感恩廣大外送合作夥伴騎士們於疫情間辛勞付出，「全聯小時達」特別選5月27日，取其「吾愛騎士」諧音推出「感恩騎士日」活動，凡5月27日當天到店接單的外送合作夥伴騎士們，只要出示手機單號，即可獲得「全聯小時達」感謝餐袋1份，內含阪急麵包奶油手撕包或奶酥菠蘿麵包1入、330ml礦泉水1瓶，送完為止。

去年初首度上線的「全聯小時達」外送服務平台，陸續與Uber Eats、foodpanda平台合作，1年半時間，從首波雙北50家門市擴展至全台超過500家，以每家服務門市半徑3～5公里計算，涵蓋全台將近100%外送區域，最快40分鐘內將最新鮮、優質商品送到家，強勢躍登生鮮雜貨外送第一品牌。歡慶突破500家，「全聯小時達」自5月27日至6月23日期間，祭出單筆滿600元送300元折價券，讓消費者一鍵下單打包靈感料理，省時又省力。

全聯小時達最大特色為線上線下消費零差異且均一價、架上有多達3,000項商品、營業服務時間長，更不定時推出聯名We Sweet甜點與期間限定商品，不只攜手Uber Eats、foodpanda平台合作，更搭配專業外送合作夥伴騎士「Uber Direct優物流」與「pandago」，以「最密集據點」、「最廣服務範圍」、「最短配送距離」3大優勢布局，目標今年底外送服務拓點可達750家，其中包含50家24小時專門店，業績可望較去年成長3倍。

全聯也同步推出2022年中慶活動，自5月27日至6月23日期間線上線下同步祭出超過300件商品第2件5折起、有機蔬菜全面8.8折起優惠，另推出3大優惠，活動期間每週六、日，以PX Pay儲值金全額支付單筆每滿1,000元送800福利點，若於實體門市以PX Pay滿月紅利單月累積消費10,000元，共贈2,800福利點，合併優惠最高可回饋11.1%。活動期間，福利卡友單筆消費每滿400元，登錄就可抽日本柳宗理不鏽鋼雙耳鍋（市價4,480元），共80名、日本柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋（市價6,400元），共80名。活動期間消費單筆每滿400元，共贈SIEGWERK思威克4枚印花。