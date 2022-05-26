時髦唇色散發絲緞光芒！亞曼尼、TOM FORD頂級唇妝來了
雖然目前多數時間都得戴口罩，但女人對於唇妝的愛好，依然不減，更要強調散發霧面絲絨光芒，產現出無比的女神氣勢。亞曼尼奢華絲絨訂製唇萃推出地中海燦光系列，共有限量4色，添加細緻珍珠燦光粉末，展現燦爛唇妝；TOM FORD設計師高級訂製乳霜唇萃則再度回歸，同樣有4大質感選色，散發「霧絨光」時髦妝感。
亞曼尼最暢銷的奢華絲絨訂製唇萃，以地中海燦光為主題，推出4款磚橘、豆沙色調，也希望呈現出當金色陽光灑落在地中海上，都能散發完美光芒。#215日照：日暖磚紅，是屬於經典橘紅色；#216地中海：夕陽磚橘，帶有獨特的棕色調磚紅色；#531航行：星空玫瑰 則是如同小王子的玫瑰花，帶點粉色調；#532燦光：餘暉豆沙，則是展現出自信的豆沙紅。即日起至5月30日前，購買買任二唇彩，送黑曜岩系列新生奇蹟精萃露10ml與新生奇蹟防曬精華5ml。
TOM FORD設計師高級訂製乳霜唇萃，兼具上裝與保養，含有67%保養精華，包括植萃精油、德國洋甘菊精華，一擦上就能化為乳霜，讓雙唇長效柔嫩。4大斷貨色款也同步登場，#03 LARK沉木玫瑰，是最顯白的棕調玫瑰色，襯托出好氣色；#21 NUBILE煙霾茶則是融合茶棕色與豆沙裸粉；#69 NIGHT MAUVE 夏日薔薇是迷人的煙薰薔薇粉色，展現甜美可人；#16 SCARLET ROUGE星光紅則是TOM FORD 經典紅唇代表色，展現爆棚氣場。
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